Donald Trump a réclamé lundi que le Qatar et l'Arabie Saoudite signent les accords d'Abraham et normalisent ainsi leurs relations avec Israël. Une exigence qui fait fortement monter les enjeux en vue d'un éventuel accord avec l'Iran.

AFP Agence France-Presse

De hauts responsables iraniens se sont déplacés lundi à Doha pour des tractations en vue d'un accord de paix au Moyen-Orient, dont Donald Trump a fait monter les enjeux en appelant le Qatar et l'Arabie saoudite à normaliser leurs relations avec Israël. Plus tôt, Téhéran avait fait état de progrès dans les discussions mais écarté la perspective d'un accord imminent pour tourner la page des hostilités.

La visite au Qatar de la délégation iranienne, incluant le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le gouverneur de la Banque centrale, est la première de ce type depuis les frappes de représailles menées par Téhéran contre ses voisins du Golfe lors de la guerre.

Selon l'agence officielle iranienne Irna, «il semble que certains engagements américains, dans le cadre de cet accord, seront mis en oeuvre avec l'aide de Doha» et «ce voyage vise à s'assurer de la disponibilité du Qatar à apporter son soutien dans les domaines liés aux engagements américains».

Trump fait monter la pression

Le dégel des avoirs iraniens bloqués à l'étranger, notamment au Qatar, est crucial pour un Iran affaibli par des décennies de sanctions américaines et la guerre, selon Ali Vaez, de l'International Crisis Group. Mais dans le même temps, le président Trump a semblé faire monter les enjeux d'un éventuel accord de paix.

Dans un long message sur les réseaux sociaux, il a énuméré les dirigeants de pays à majorité musulmane avec lesquels il a discuté ces derniers jours, affirmant «qu'après tout le travail effectué par les Etats-Unis (...) tous ces pays devraient être obligés, au minimum, de signer simultanément les accords d'Abraham».

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Signés en 2020, ces accords ont débouché sur une normalisation des relations des Emirats arabes unis et de Bahreïn, deux proches alliés de Washington dans le Golfe, avec Israël. Mais nombre d'Etats ont jusqu'ici refusé de se joindre à ce processus, en particulier l'Arabie saoudite ainsi que la Syrie et le Liban, a fortiori depuis le conflit qui a ravagé la bande de Gaza.

Des progrès, mais pas d'accord imminent

Au vu du «désastre que s'est avérée être la guerre» déclenchée par des frappes israélo-américaines le 28 février, cette nouvelle demande de l'administration américaine «montre à quel point elle comprend mal le Moyen-Orient», estime auprès de l'AFP Anna Jacobs, de l'Institut des Etats arabes du Golfe basé à Washington.

«La position de l'Arabie saoudite sur la question palestinienne reste inchangée», a affirmé une source saoudienne citée par la chaîne Al Arabiya, ajoutant qu'«il doit exister une voie irréversible vers unE Éat palestinien». Après des semaines d'impasse, les négociations ont paru se débloquer ces dernières 48 heures.

«Nous sommes parvenus à une conclusion sur une grande partie des questions», a commenté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï. «Mais de là à dire que la signature d'un accord est imminente, personne ne peut l'affirmer», a-t-il ajouté, accusant Washington d'être versatile.

Accès à l'internet international rétabli

Donald Trump a également tempéré les espoirs d'une conclusion rapide. «Soit l'accord avec l'Iran sera un accord excellent et significatif, soit il n'y aura pas d'accord», a-t-il écrit, alors que son allié israélien insiste sur la nécessité d'«éliminer entièrement la menace nucléaire» – un point que Téhéran ne veut pas aborder dans l'immédiat.

Dans cette incertitude, des Iraniens n'osent pas envisager une amélioration de leur quotidien, plombé par une «pression économique et une inflation affreuse», témoigne Mohammad, un acteur de théâtre de 28 ans interrogé par une journaliste de l'AFP depuis Paris. «Je serais ravi qu'un accord de long terme soit conclu, avec la fin des sanctions, et de bonnes relations avec le reste du monde, mais je n'ai pas d'espoir», dit-il.

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a toutefois lancé un signal de détente clair. Il a ainsi ordonné le rétablissement de l'accès à l'internet international en Iran, suspendu depuis le début de la guerre, selon les agences iraniennes Tasnim et Fars.

Un autre danger pour l'accord

Les marchés ont quant à eux préféré retenir les avancées dans les négociations, notamment la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz, dont le verrouillage par Téhéran fait flamber les cours de l'or noir. Le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du pétrole, perdait plus de 5% lundi, passant sous 100 dollars pour la première fois depuis deux semaines. Et les Bourses européennes ont clôturé en nette hausse.

Le conflit a ébranlé l'économie mondiale et fait des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban où le mouvement pro-iranien Hezbollah a rejoint les hostilités début mars en visant le territoire israélien. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril entre l'Iran et les Etats-Unis.

Un autre a été conclu sur le front libanais depuis le 17 avril, mais Israël et le Hezbollah pro-iranien s'accusent mutuellement de le violer, poursuivant leurs attaques quotidiennes. Le Liban pourrait aussi être la «pilule empoisonnée» qui ferait capoter un accord, avertit Ali Vaez, alors que selon Téhéran, le cessez-le-feu doit s'y appliquer.

Benjamin Netanyahu a lui affirmé lundi qu'Israël allait y «intensifier» son offensive pour «écraser» le Hezbollah, après de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait trois morts, selon l'agence nationale d'information libanaise, ANI.