Les marchés de prédiction sont des plateformes virtuelles où l'on peut miser sur des actions comme le déclenchement d'une guerre. Elles sont interdites en Suisse et aux Etats-Unis en raison des risques de délits d'initiés.

Des parieurs s'en mettent plein les poches en misant sur la guerre en Iran

Des parieurs s'en mettent plein les poches en misant sur la guerre en Iran

Maren Meyer

Lorsque Israël a attaqué l'Iran le 13 juin 2025, certains s'en sont mis plein les poches. Comme l'a révélé le «Guardian», une personne avait notamment parié sur Polymarket, une plateforme de marché de prédiction. 24 heures avant les bombardements, des dizaines de milliers de dollars avaient été misés sur une action militaire de Tsahal contre Téhéran avant le vendredi 13 juin. La personne était-elle au courant des plans de Benjamin Netanyahu? La probabilité d'une telle action n'était pourtant que de 10%. L'utilisateur a ainsi gagné 128'000 dollars. Mais ce pari a placé Polymarket sous les feux des projecteurs en raison de soupçons de délit d'initié.

1 Polymarket, qu'est-ce que c'est?

Les marchés de prédiction sont des plateformes virtuelles où les participants négocient des contrats basés sur l'issue d'événements futurs et incertains, à l'instar des marchés boursiers. Le prix de ces contrats reflète le consensus collectif du marché quant à la probabilité de réalisation de ces événements. Les sujets sont quasi illimités: prévisions météorologiques, événements sportifs, résultats électoraux, données économiques telles que les rapports de résultats des entreprises, ou encore cryptomonnaies. Les paris portent toujours sur une question. Par exemple: «Le régime iranien tombera-t-il avant octobre?» Les participants achètent ou vendent des parts selon leur propre évaluation, comme en bourse. Toute nouvelle information relative à un sujet modifie l'offre et la demande, entraînant des ajustements de prix.

Il existe différentes plateformes de ce style, telles que Kalshi, Polymarket, Predictit et Myriad Genetics. Les marchés de prédiction ont connu une croissance rapide: en 2025, le volume mondial de l'ensemble des plateformes a atteint environ 63,5 milliards de dollars. Polymarket figure parmi les plus grands opérateurs: pour 2025, son volume total de transactions est estimé à environ 22 milliards de dollars.

Article tiré du journal «Handelszeitung» Cet article a été publié pour la première fois sur le site handelszeitung.ch. Cet article a été publié pour la première fois sur le site handelszeitung.ch.

2 Comment fonctionne Polymarket?

«Quel sera le prix du Bitcoin en mars?» «Qui remportera l'élection présidentielle de 2028: JD Vance ou Gavin Newsom?» Sur Polymarket, le plus grand marché de prédiction au monde, on parie sur ces questions et bien d'autres. Cette plateforme, dont le siège se trouve aux Etats-Unis, repose sur une blockchain, et les comptes utilisateurs sont reliés à des portefeuilles cryptos. Shayne Coplan, 27 ans, a fondé Polymarket en 2020, lui permettant de devenir milliardaire. En octobre 2025, l'Intercontinental Exchange, maison mère du New York Stock Exchange, a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans Polymarket, portant sa valorisation à près de 9 milliards.

La popularité de la plateforme ne cesse de croître: fin février 2026, un volume d'échanges quotidien record de 425 millions de dollars a été enregistré. Plus récemment, Polymarket a annoncé une collaboration avec les sociétés américaines Palantir et TWG AI. L'objectif est de développer un système de surveillance conçu pour détecter les activités de trading suspectes et les manipulations sur les marchés des paris sportifs.

3 Comment est-ce que cela fonctionne?

Les marchés de prédiction sont essentiellement des instruments permettant de monétiser l'information: le prix est proportionnel à la probabilité. Les parts peuvent être achetées pour un montant compris entre 0 et 1 dollar. Si l'on gagne avec sa mise, on reçoit 1 dollar par part. Des frais sont toutefois prélevés sur ce montant. Un exemple: actuellement, on peut parier sur l'événement suivant: «Le trafic routier dans le détroit d'Ormuz sera-t-il revenu à la normale d'ici fin avril?» Le 23 mars, la probabilité que cela se produise était de 35%. Ceux qui souhaitent miser sur «oui» paient donc 0,35 dollar par part.

Supposons qu'une personne achète 100 parts ; elle paie alors 35 dollars. Si l'événement se produit, chaque part vaut 1 dollar et la personne reçoit 100 dollars, soit un bénéfice de 65 dollars (un peu moins après déduction des frais). Si l'événement ne se produit pas, la mise est perdue. Si le résultat d’un événement est objectivement clair, le système peut effectuer le règlement sans problème. Si la définition de l'issue est incertaine, un «oracle» décentralisé appelé UMA tranche. Les détenteurs de ces jetons votent ensuite pour déterminer si l'événement s'est produit ou non.

4 Quelle est la pertinence des marchés de prédiction?

Différentes études arrivent à la conclusion que les marchés de prédiction font des prévisions plus fiables que les experts et les sondages d'opinion. Ils se sont avérés particulièrement précis dans des domaines tels que les élections, les indicateurs macroéconomiques, les événements sportifs et les événements d'entreprise. Par exemple, Polymarket a prédit la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024 avec une plus grande précision que la plupart des sondages.

La précision des prédictions dépend de plusieurs facteurs: premièrement, les marchés utilisent des informations provenant d'un grand nombre d'utilisateurs disposant de connaissances spécialisées et, potentiellement, privilégiées. Deuxièmement, la perspective de gains financiers incite les utilisateurs à se pencher plus intensément sur un sujet, leur investissement étant en jeu. Enfin, les prix des marchés prédictifs réagissent instantanément aux nouvelles informations, contrairement aux prévisions d’experts et aux enquêtes qui ne sont généralement mises à jour que de manière ponctuelle.

5 Polymarket est-il une plateforme légale?

Miser sur la guerre et la mort pour s'enrichir est un modèle économique macabre et controversé, et pas seulement aux Etats-Unis. Cependant, les paris sur la chute du président vénézuélien Nicolás Maduro, la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ou le déclenchement de la guerre contre l'Iran ont suscité l'indignation. Les individus qui en ont tiré profit sont soupçonnés de délit d'initié. De quoi semer des poémiques. Les Américains n'ont d'ailleurs plus accès à Polymarket entre 2022 et 2025, selon une décision de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Depuis le début de cette année, la plateforme est de nouveau utilisable, mais sous une forme réglementée et différente de sa version internationale. En Suisse, la plateforme est interdite depuis novembre 2024 et figure sur la liste noire de l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa).

Conclusion

Les marchés de prédiction sont hautement spéculatifs et fortement influencés par l'actualité à court terme. Toute personne souhaitant parier sur ces marchés doit donc parfaitement maîtriser le sujet et suivre de près son évolution. Les marchés de prédiction ne sont pas non plus exempts de controverses: des événements tels que la guerre et la mort y sont instrumentalisés, et l'identification des utilisateurs est quasi impossible. Bien que les comptes puissent être consultés publiquement, il est difficile de les relier à un individu précis. Contrairement aux sites de paris en ligne traditionnels, par exemple, aucune pièce d'identité n'est requise. Cela complique la traque des délits d'initiés.

Ces plateformes présentent toutefois des avantages, car, parfois, elles représentent un indicateur plus fiable que les sondages concernant les événements politiques et économiques.