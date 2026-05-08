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Un conseiller iranien l'affirme
Le détroit d'Ormuz est «aussi précieux qu'une bombe atomique»

Le détroit d'Ormuz, par où transite 20% des hydrocarbures mondiaux, est au cœur des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis après de nouveaux affrontements ce vendredi.
Publié: il y a 47 minutes
Mohammad Mokhber à Téhéran le 26 mai 2024.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Un conseiller du Guide suprême iranien a comparé le détroit d'Ormuz à «une opportunité aussi précieuse qu'une bombe atomique».
  • Mohammad Mokhber a suggéré de modifier le régime juridique du détroit d'Ormuz pour renforcer le contrôle iranien, en invoquant le droit international ou national.
  • Un cinquième des hydrocarbures mondiaux transite par le détroit d'Ormuz, essentiel pour l'économie mondiale.
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AFP Agence France-Presse

Un conseiller du Guide suprême iranien a estimé vendredi que le stratégique détroit d'Ormuz, l'un des enjeux de négociations avec les Etats-Unis, représentait «une opportunité aussi précieuse qu'une bombe atomique», dans une vidéo diffusée par l'agence iranienne Mehr.

«Nous avons négligé pendant des années le privilège du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz représente une opportunité aussi précieuse qu'une bombe atomique», a déclaré Mohammad Mokhber, conseiller du Guide suprême Mojtaba Khamenei.

«Avoir entre ses mains une position permettant d'influencer l'économie mondiale par une seule décision est une opportunité majeure», a-t-il commenté, en promettant de ne perdre «en aucun cas les acquis de cette guerre».

Il a ainsi évoqué la possibilité de modifier le régime juridique du détroit d'Ormuz «en nous appuyant sur le droit international» ou si besoin «en nous fondant sur notre droit national».

Un point de passage stratégique

Des affrontements ont éclaté vendredi dans le détroit d'Ormuz entre l'Iran et les Etats-Unis, nouveaux accrocs au cessez-le-feu au moment où Washington attend une réponse de Téhéran à sa dernière proposition en vue de mettre durablement fin aux hostilités.

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Ce point de passage stratégique, par lequel transite habituellement un cinquième des hydrocarbures mondiaux, est devenu un foyer majeur de tensions depuis que Téhéran en a pris de facto le contrôle au début de la guerre déclenchée par l'attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février, et qui a fait des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban.

«Une fuite de capitaux»

Interrogé sur les Emirats arabes unis, alliés des Etats-Unis qui continuent à être attaqués selon eux par l'Iran, Mohammad Mokhber a estimé: «ils ont été punis et le seront encore davantage».

«Ils n'ont cessé de clamer que leur pays était un havre sûr pour les investissements, mais aujourd'hui, on assiste à la plus importante fuite de capitaux hors de ce pays», a-t-il affirmé.

La défense aérienne des Emirats arabes unis, pétromonarchie alliée de Washington, est entrée en action vendredi matin face à des drones et missiles tirés depuis l'Iran, a annoncé son ministère de la Défense, alors qu'une trêve est officiellement en vigueur depuis le 8 avril entre les Etats-Unis et la République islamique.



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