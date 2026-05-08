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Détroit d'Ormuz
Marco Rubio appelle l'Europe à soutenir Washington

En visite à Rome, Marco Rubio a exhorté les Européens à s'engager davantage pour sécuriser le détroit d'Ormuz, dénonçant l'influence iranienne croissante sur cette voie stratégique. Les tensions avec le pape et Giorgia Meloni ont marqué son séjour.
Publié: il y a 2 minutes
Giorgia Meloni reçoit Marco Rubio, à Rome, en Italie, le 8 mai 2026.
Photo: IMAGO/Avalon.red
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AFP Agence France-Presse

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a achevé vendredi une visite de deux jours à Rome où il s'est efforcé d'apaiser les tensions avec le pape et a sommé les Européens de venir en aide dans le détroit d'Ormuz.

La tâche n'était pas forcément aisée au vu des récents propos acerbes de Donald Trump tant vis-à-vis de Léon XIV que des autorités italiennes dont la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, pourtant une proche alliée du président américain.

«Qu'est-ce que le monde est prêt à faire à ce sujet? Le monde va-t-il accepter que l'Iran contrôle désormais une voie navigable internationale?», a lancé le secrétaire d'Etat à des journalistes, en dénonçant la volonté de Téhéran de créer une autorité spéciale chargée d'approuver les passages par cette voie navigable stratégique. L'appel visait aussi bien l'Italie que d'autres pays européens, critiqués par Trump pour n'être pas venus en aide aux Etats-Unis pour protéger le détroit.

«Si l'une des principales raisons pour lesquelles les Etats-Unis font partie de l'Otan est la possibilité de déployer des forces en Europe que nous pourrions projeter vers d'autres situations d'urgence, et que ce n'est désormais plus le cas, du moins en ce qui concerne certains membres de l'Otan, cela pose un problème et il doit être examiné», a affirmé Marco Rubio. Il a cependant ajouté que le président américain n'avait pas encore pris de décision sur la manière dont il compte réprimander ces pays.

«Un dialogue franc»

Donald Trump a menacé de retirer les forces américaines d'Italie, affirmant que Rome «ne nous a été d'aucune aide» dans la guerre contre l'Iran. Marco Rubio a rencontré Giorgia Meloni au Palais Chigi lors d'un entretien qui a duré près d'une heure et demie, après s'être entretenu avec son homologue italien Antonio Tajani. Plus tôt cette semaine, lors d'une visite en Arménie, Giorgia Meloni avait déclaré a propos de ce projet de retrait des troupes américaines: «C'est une décision qui ne dépend pas de moi et avec laquelle je suis en désaccord».

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Les discussions ont été «constructives» mais «franches» concernant les relations bilatérales, le Moyen-Orient, la Libye et l'Ukraine, a indiqué le bureau de la Première ministre dans un communiqué. «Cela a été un dialogue franc entre alliés défendant leurs intérêts nationaux mais reconnaissants tous deux la valeur de l'unité occidentale», a-t-on ajouté.

«Une très bonne rencontre»

Marco Rubio, lui-même fervent catholique, a affirmé vendredi avoir eu une «très bonne rencontre» la veille avec le pape Léon XIV au Vatican, près d'un mois après les critiques de Donald Trump contre la position pacifiste du souverain pontife. Il a dit avoir abordé des sujets d'intérêt commun, notamment la liberté religieuse, la menace que représente l'Iran, ainsi que le rôle de l'église catholique pour acheminer de l'aide humanitaire américaine à Cuba.

«Il est important de partager nos points de vue, de donner des explications et de comprendre d'où nous venons. Et j'ai trouvé cela très positif», a-t-il ajouté en relativisant les diatribes du président américain. La visite de Marco Rubio fait suite aux cinglantes critiques formulées par le président américain mi-avril à l'encontre de Léon XIV, chef de file des 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

Il avait qualifié le pape de «faible» face à la criminalité et «nul» en matière de politique étrangère après que Léon XIV eut formulé des commentaires critiques sur la guerre au Moyen-Orient. Nous avons eu «une très bonne rencontre», a estimé Marco Rubio, qui s'est également entretenu avec le secrétaire d'Etat du Vatican, Pietro Parolin.

«Je les ai informés de la situation avec l'Iran, j'ai exprimé notre point de vue sur l'importance de cette question et sur le danger que représente l'Iran pour le monde», a-t-il détaillé, alors que le pape s'est dit opposé à la guerre. Interrogé pour savoir si le président Trump appellerait le pape américain, il a répondu: «Je sais pas. Peut-être. Cela pourrait se faire.» Marco Rubio, né de parents cubains, s'est par ailleurs dit «honoré» de s'être vu présenter vendredi l'arbre généalogique de ses origines italiennes, qui attestent de son histoire familiale liée à la région du Piémont (nord-ouest). Il a promis d'apprendre l'italien et de revenir dans le pays pour y prononcer un discours dans la langue locale.


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