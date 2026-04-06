L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir utilisé une opération de sauvetage pour tenter de voler de l'uranium enrichi. Téhéran évoque plusieurs zones d'ombre autour de l'intervention dans le sud-ouest de l'Iran.

L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir profité de l'opération pour voler de l'uranium

L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir profité de l'opération pour voler de l'uranium

AFP Agence France-Presse

L'Iran a estimé lundi que l'opération américaine de sauvetage d'un aviateur pourrait avoir servi de couverture pour «voler de l'uranium enrichi», arguant de «nombreuses zones d'ombre».

Vendredi, Téhéran avait annoncé avoir abattu un jet de combat américain. Si le premier pilote a rapidement été retrouvé, le sort du deuxième pilote est resté incertain pendant presque tout le weekend. Dimanche, Donald Trump a finalement annoncé que le pilote recherché avait été secouru.

Plusieurs zones d'ombre

Côté iranien, l'armée dit l'avoir «déjouée», sans pour autant démentir clairement le sauvetage de l'aviateur. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a estimé lundi qu'il y avait «de nombreuses questions et zones d'ombre» au sujet de l'opération.

« La possibilité d'une opération de duperie visant à voler de l'uranium enrichi ne doit absolument pas être écartée Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien »

«La zone où la présence du pilote américain a été communiquée, dans la province de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad (sud-ouest), est très éloignée de la zone où ils ont tenté d'atterrir ou souhaitaient faire débarquer leurs forces dans le centre de l'Iran», a-t-il déclaré lors d'un point de presse hebdomadaire. «La possibilité d'une opération de duperie visant à voler de l'uranium enrichi ne doit absolument pas être écartée», a-t-il ajouté.

Une opération «désastreuse»

Dans le centre de l'Iran se trouve notamment une usine de traitement d'uranium dans la province de Yazd. Esmaïl Baghaï a qualifié l'opération de sauvetage de «désastre» pour Washington, l'armée iranienne affirmant que ses forces avaient détruit deux hélicoptères Black Hawk et deux avions de transport militaire C-130.

D'après elle, les appareils ont essuyé des tirs, les forçant «à faire un atterrissage d'urgence dans la province d'Ispahan (centre). L'armée américaine a ensuite dû «bombarder massivement les appareils abattus», a-t-elle indiqué dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.

D'après des médias américains, deux des avions censés ramener l'aviateur et ses sauveteurs en lieu sûr sont restés bloqués sur une base isolée en Iran et ont dû être détruits pour les soustraire aux forces iraniennes.