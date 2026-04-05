La presse américaine révèle détails de l'opération de sauvetage du pilote de l'avion abattu. Une unité d'élite aurait pénétré en profondeur sur le territoire iranien pour secourir le rescapé.

Le pilote américain a survécu seul dans les montagnes iraniennes pendant plus de 24 heures

Le pilote américain a survécu seul dans les montagnes iraniennes pendant plus de 24 heures

AFP Agence France-Presse

Des commandos américains ont pénétré en profondeur en territoire iranien pour secourir un membre de l'équipage du chasseur-bombardier abattu en Iran. C'est ce qu'ont rapporté dimanche des médias américains, après l'annonce de son sauvetage par le président américain Donald Trump. Ce dernier a précisé dimanche que le pilote était «gravement blessé».

L'avion, un chasseur-bombardier F-15E, s'était écrasé dans le sud-ouest de l'Iran et ses deux occupants s'étaient éjectés en vol, selon des médias américains et iraniens. Il a été abattu selon l'Iran et les médias américains, ce que l'administration Trump n'a pas officiellement confirmé.

L'Iran avait annoncé vendredi avoir abattu deux avions de combat américains, offrant une récompense pour la capture d'un des pilotes. Un autre membre d'équipage avait pu être rapidement exfiltré lors d'une opération des forces spéciales américaines.

Le pilote pouvait encore marcher

Selon le «New York Times», citant un responsable sous couvert de l'anonymat, c'est l'unité spéciale de la marine américaine SEAL Team 6 qui a été chargée de la difficile mission d'exfiltrer le second aviateur, pendant que des avions d'attaque américains larguaient des bombes et ouvraient le feu sur les convois iraniens pour les tenir à distance.

Selon le site d'information Axios, citant un responsable américain, l'officier, responsable des systèmes d'armes et blessé lors de son éjection, pouvait encore marcher et il a pu échapper à une capture dans les montagnes pendant plus d'une journée. Il était muni d'un pistolet, d'une balise et d'un dispositif de communication sécurisé pour se coordonner avec les sauveteurs, a ajouté le «New York Times».

Selon le «Times», les commandos américains ont ouvert le feu en faisant route vers l'officier pour empêcher les forces iraniennes de s'approcher du lieu du sauvetage. Selon le «New York Times» et CBS, deux des avions censés ramener l'aviateur et ses sauveteurs en lieu sûr sont restés bloqués sur une base isolée en Iran et ont dû être détruits pour les soustraire aux forces iraniennes. Les forces américaines ont ensuite utilisé trois autres avions de transport, selon les mêmes sources.

«SAIN ET SAUF»

L'armée iranienne a affirmé dimanche que les Etats-Unis avaient utilisé un aéroport abandonné près d'Ispahan, dans le sud du pays, pour leur opération de sauvetage. L'agence de presse iranienne Tasnim, citant un responsable provincial, a rapporté que cinq personnes avaient été tuées lors de l'opération américaine.

Le président américain a assuré sur son réseau Truth Social que le soldat, un «colonel très respecté« était «SAIN ET SAUF, après «l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des Etats-Unis». Depuis le début de la guerre le 28 février, aucun soldat américain n'a été annoncé comme tué ou capturé sur le sol iranien, mais 13 d'entre eux ont péri au Koweït, en Arabie saoudite et en Irak.