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Nucléaire, guerre, armes...
Le plan de paix en 15 points de Trump à l'Iran

Washington aurait présenté un plan de paix à l'Iran. Cette proposition en 15 points comporte principalement des exigences américaines concernant le démantèlement du nucléaire iranien.
Publié: 03:41 heures
Donald Trump aurait proposé un plan de paix en 15 points à l'Iran. Pendant ce temps, l'opération militaire se poursuit au Moyen-Orient.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Selon le New York Times, les Etats-Unis ont présenté à l'Iran un plan concret exposant les conditions en vue d'une fin de la guerre. Le document en 15 points a été transmis par le Pakistan, dont le chef d'état-major est devenu l'interlocuteur clé entre les Etats-Unis et l'Iran, selon des responsables.

Voici les exigences et les contreparties de ce plan:

Les exigences américaines

  • Démantèlement des capacités nucléaires existantes.
  • L'engagement que l'Iran ne se dotera jamais d'armes nucléaires.
  • Aucune accumulation de matériaux sur le sol iranien.
  • Tous les matériaux enrichis seront remis à l'AIEA dans les délais convenus par les parties.
  • Les installations nucléaires de Natanz, d'Ispahan et de Fordow seront fermées et détruites.
  • L'Agence de l'énergie atomique aura un accès illimité à toutes les informations se trouvant sur le territoire iranien.
  • L'Iran abandonnera le paradigme des guerres par procuration.
  • L'Iran cessera effectivement de financer et d'armer ses alliés dans la région.
  • Le détroit d'Ormuz restera ouvert, sera une zone de libre circulation maritime – et personne ne le bloquera.
  • Programme de missiles: une décision sera prise ultérieurement, mais le nombre et la portée devront être limités. Usage futur: uniquement à des fins d’autodéfense.

En contrepartie, l'Iran reçoit

  • Levée de toutes les sanctions.
  • Soutien à la promotion et au développement du projet nucléaire civil de Bushehr (production d'électricité).
  • Le risque de «retour en arrière» est écarté.
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Pour l'instant, rien n'indique que la guerre prendra fin de sitôt. Israël a assuré poursuivre ses attaques et ses responsables ne prévoient pas d'arrêt de la guerre avant «des semaines». Du côté de Washington, Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche a fait savoir dans un communiqué: «Alors que le président Trump et ses négociateurs explorent cette nouvelle possibilité de dialogue, l'opération Epic Fury se poursuit sans relâche afin d'atteindre les objectifs militaires fixés par le commandant en chef et le Pentagone.»

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