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Cafouillage sur les négociations
L'ex-chef de la CIA: «Je suis plus enclin à croire l'Iran que Donald Trump»

Donald Trump insiste sur des pourparlers en cours avec l'Iran, malgré un démenti catégorique de Téhéran. L'ex-chef de la CIA, John Brennan, dénonce un «fiasco» et met en doute les déclarations du président.
Publié: il y a 11 minutes
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John Brennan met en doute les déclarations de l'ex-président.
Sandra Marschner

Donald Trump a affirmé ce lundi avoir eu de «très bonnes discussions» avec l'Iran. Des pourparlers démentis par l'Iran, qui continue catégoriquement de nier possibilité de pourparlers directs. Ce mardi soir, Trump a toutefois réitéré ses propos, affirmant que les Etats-Unis et l'Iran négociaient «en ce moment». Dans le même temps, les bombes continuent de tomber, d'un côté comme de l'autre.

Face à ces contradictions, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, est sceptique. Dans une interview accordée à MS NOW, il a directement mis en doute la crédibilité du président américain dans la guerre contre l'Iran. Interrogé sur les discussions de Trump avec l'Iran, il a répondu: «Eh bien, je suis plus enclin à croire l'Iran que Donald Trump, car il a refusé de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle lui était constamment présentée.»

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John Brennan interprète les déclarations de Donald Trump comme un signe de désespoir: «Il est évident qu’il est totalement démuni en ce moment. Il cherche à se sortir du fiasco qu’il a lui-même provoqué.» Il estime que l’ancien président met en avant des affirmations sur les négociations, selon lesquelles les Iraniens enverraient désormais des signaux montrant leur volonté de conclure un accord aux conditions américaines. Dans tous les cas, John Brennan ne mâche pas ses mots: «Je n’en crois pas un mot.»

Un ancien critique de Trump

De mars 2013 à janvier 2017, John Brennan a dirigé la CIA. Il s’est à plusieurs reprises montré critique à l’égard de la coopération présumée et illégale entre l’équipe de campagne de Donald Trump et la Russie avant l’élection de 2016. En 2018, le républicain lui a retiré son habilitation de sécurité, qui donne accès à des informations sensibles. Or, cette habilitation est en principe maintenue pour les anciens directeurs de la CIA et d’autres hauts responsables de la sécurité nationale, même après avoir quitté leurs fonctions.

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