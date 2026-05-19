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Chute démographique
Le guide suprême appelle à faire plus d’enfants en Iran

Mojtaba Khamenei, guide suprême d’Iran, a appelé mardi les Iraniens à stimuler les naissances. Le pays, touché par une chute du taux de fécondité, compte 92 millions d’habitants.
Publié: 20:48 heures
Mojtaba Khamenei a appelé les Iraniens à avoir davantage d’enfants mardi.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu en public depuis sa nomination en mars, a demandé mardi aux Iraniens d'accroître les naissances pour le bien du pays. «En menant avec sérieux la politique appropriée et nécessaire en matière de croissance démographique, la grande nation iranienne sera en mesure de jouer un rôle majeur et connaître des avancées stratégiques à l'avenir», a-t-il écrit dans des extraits d'une lettre publiée sur la plateforme sociale X.

Le dirigeant répondait à une lettre collective de groupes de la société civile s'occupant de démographie. «Nous espérons que vos efforts dévoués (...) aboutiront à des résultats fructueux, si Dieu le veut», a-t-il ajouté selon une version plus longue de son texte, diffusée par la chaîne publique Irib.

Que des déclarations écrites

Le guide suprême, qui aurait été blessé lors des frappes du premier jour de la guerre au Moyen-Orient qui a coûté la vie à son père et prédécesseur Ali Khamenei, n'a publié que des déclarations écrites depuis sa nomination. L'Iran, qui compte environ 92 millions d'habitants, est le 17e pays le plus peuplé du monde.

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Le taux de fécondité des Iraniennes a toutefois chuté de manière spectaculaire au cours des dernières décennies, passant de 6,5 en 1979, année de la Révolution islamique, à seulement 1,7 en 2024, selon les chiffres de la Banque mondiale. En 2020, un responsable de la santé iranien avait déclaré que les hôpitaux publics et les cliniques avaient cessé de pratiquer des vasectomies ou de distribuer des contraceptifs afin de stimuler la croissance démographique.

Malgré les dégâts causés à son territoire par les récentes attaques américano-israéliennes, Téhéran estime être sorti renforcé de la guerre en continuant notamment à contrôler le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Pour faire «de grands pas vers l'édification de la nouvelle civilisation islamico-iranienne», les Iraniens doivent promouvoir une «culture de la procréation», a encore commenté mardi Mojtaba Khamenei.


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