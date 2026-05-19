Des mariages collectifs pour couples engagés dans un programme de «sacrifice de soi» ont été célébrés lundi à Téhéran. Les autorités iraniennes mettent en avant la solidarité nationale face aux tensions internationales.

L'Iran célèbre des mariés prêts à mourir à la guerre

L'Iran célèbre des mariés prêts à mourir à la guerre

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités iraniennes ont organisé lundi à Téhéran des cérémonies publiques de mariages collectifs pour des couples ayant déclaré être prêts à sacrifier leur vie dans la guerre contre les Etats-Unis et Israël, et bénéficiant d'un programme soutenu par l'Etat.

Organisées sur plusieurs grandes places de la capitale, les cérémonies ont réuni des centaines de couples. Elles ont été retransmises par la télévision d'Etat pour soutenir le moral de la population, alors que le président américain Donald Trump a multiplié les menaces de nouvelles frappes contre l'Iran malgré un cessez-le-feu ayant interrompu les bombardements déclenchés le 28 février.

D'après la presse locale, les jeunes mariés ont adhéré au programme dit de «sacrifice de soi» («janfada» en persan), par lequel ils s'engagent à risquer leur vie pendant la guerre, notamment en participant à des chaînes humaines devant des centrales électriques.

Selon les autorités iraniennes, des millions de personnes se sont portées volontaires, parmi lesquelles le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le président Massoud Pezeshkian.

Une centaine de couple

Des images de l'AFP montrent des couples arriver sur la place Imam Hossein à bord de jeeps militaires équipées de mitrailleuses, avant de se marier lors d'une cérémonie présidée par un responsable religieux.

Le décor, orné de ballons, était dominé par un immense portrait du guide suprême Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu en public depuis son accession au pouvoir après la mort de son père et prédécesseur, Ali Khamenei, au premier jour de la guerre.

Selon Mehr, 110 couples ont pris part à la cérémonie organisée sur la place Imam Hossein. On peut voir sur les images de l'AFP des foules de sympathisants, roses en main, assister à l'événement. Depuis le début du conflit, les autorités iraniennes organisent presque quotidiennement de grands rassemblements pro-gouvernement afin de mettre en scène la mobilisation populaire.