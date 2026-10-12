Un incendie s'est déclaré à bord d'un vol de la compagnie IndiGo reliant Delhi à Chennai. Un incident similaire s'était déjà produit en septembre à bord d'un appareil de KLM.

Un incendie de batterie externe contraint un Airbus à atterrir d'urgence

Un incendie de batterie externe contraint un Airbus à atterrir d'urgence

Gabriel Knupfer

Pour de nombreux passagers, un incendie dans un avion est un véritable cauchemar. C'est pourtant ce qui s'est passé dimanche à bord d'un vol de la compagnie indienne IndiGo, rapporte le quotidien «Bild». Alors que l’Airbus A321 reliait Delhi à Chennai, de la fumée a soudainement envahi la cabine.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent la panique qui s'est emparée de l'avion. Il a fallu un certain temps à l’équipage pour localiser l’origine de la fumée et maîtriser l'incendie.

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Les incendies de batteries au lithium sont particulièrement dangereux, car elles peuvent s'enflammer à nouveau même après avoir été éteintes. Par mesure de précaution, les pilotes ont donc décidé de se poser en urgence à Hyderabad. Personne n’a été blessé lors de cet incident.

Un incident similaire s'était déjà produit en septembre sur un vol de la compagnie KLM reliant Amsterdam à Curaçao. Une batterie externe avait pris feu à bord, obligeant l'avion à faire demi-tour. Une personne avait alors été légèrement blessée.