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Drame au Nigeria
Crash d'un avion militaire avec plus de 30 personnes à bord

Un appareil de l'armée de l'air s'est écrasé lundi au Nigeria. Plus de 30 personnes étaient à bord. Une opération de sauvetage a été lancée.
Publié: il y a 6 minutes
L’appareil effectuait un vol de routine entre Benin City et Lagos (photo prétexte).
Photo: IMAGO/ABACA
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AFP Agence France-Presse

Un avion de l'armée de l'air nigériane s'est écrasé lundi dans le sud du pays avec 32 personnes à bord, selon l'armée et le ministre de l'aviation du Nigeria.

«Selon les premières informations, il y aurait eu 25 passagers et 7 membres d'équipage à bord», a déclaré sur le réseau social X le ministre de l'aviation Festus Keyamo.

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«L'épave a été localisée»

L'Armée de l'air nigériane (NAF) a «lancé une opération de recherche et de sauvetage à la suite d'un accident d'avion de type ATR-42 survenu dans la région d'Igbokoda, dans l'État d'Ondo», lundi matin, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «L'appareil effectuait un vol de routine entre Benin City et Lagos lorsque l'accident s'est produit», a précisé la NAF.

Il se serait écrasé «près de la base navale d'Igbokoda», selon le ministre de l'aviation qui a précisé que «l'épave a été localisée». Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre une foule amassée près d'un fleuve en train de regarder les secours mener des recherches en bateau. Igbokoda est situé dans une région pétrolière du sud du Nigeria.

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