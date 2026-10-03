Parti des Bermudes pour Boston avec un patient, un proche, deux soignants et deux pilotes, un avion de Latitude Air Ambulance n’a plus donné signe de vie tôt samedi au large du nord-est des Etats-Unis.

Un avion de transport médical américain disparaît des radars

Un avion de transport médical américain disparaît des radars

AFP Agence France-Presse

Un avion de transport médical américain avec six personnes à bord en provenance des Bermudes était porté disparu samedi au large de la côte nord-est des Etats-Unis, selon les garde-côtes et la compagnie ayant affrété l'appareil.

Les garde-côtes ont annoncé sur X avoir été informés par le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) que le contact avait été perdu tôt samedi avec l'appareil, un Gulfstream G100 parti des Bermudes pour Boston avec six personnes à bord. Les recherches des garde-côtes se déroulaient au large du Massachusetts, selon la même source.

Le contact avec l'avion, «transportant deux pilotes, deux membres du personnel médical, un patient et un membre de sa famille», a été perdu vers 01H30 locales (05H30 GMT), a précisé Clarence Togeretz un porte-parole de l'entreprise Latitude Air Ambulance, joint par l'AFP. L'entreprise, basée au Canada, dispose d'une flotte de 10 avions opérant des vols d'évacuation et de rapatriement médical, selon son site internet.