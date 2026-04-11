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Contenus pro-Orbán
De faux comptes sur X manipulerait les élections en Hongrie

Un réseau de faux comptes étrangers sur X, dénoncé par l'ONG Alliance4Europe, manipulerait les législatives hongroises d'avril 2026 en amplifiant les contenus pro-Orbán et pro-russes.
Publié: il y a 56 minutes
Un réseau de faux comptes étrangers sur X manipulerait les législatives hongroises d'avril 2026.
Photo: IMAGO/Zoonar
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AFP Agence France-Presse

Un réseau géré depuis l'étranger et mobilisé l'an dernier pour influencer les élections aux Pays-Bas s'est redéployé pour soutenir les contenus pro-Orban sur X avant les législatives en Hongrie, a dénoncé samedi l'ONG Alliance4Europe.

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Ce réseau, comprenant plusieurs centaines de faux comptes «principalement gérés depuis le Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie, a été systématiquement redéployé lors d'élections européennes afin d'amplifier artificiellement les contenus d'extrême droite, pro-russes et anti-institutionnels», assure dans un communiqué cette ONG active dans la lutte contre la désinformation.

«Identifié pour la première fois lors des élections législatives néerlandaises d'octobre 2025, il a depuis été observé opérant selon le même mode opératoire avant les élections hongroises d'avril 2026», ajoute Alliance4Europe.

Les élections auront lieu dimanche

Selon l'organisation non gouvernementale, ces comptes agissent de manière automatisée et coordonnée pour manipuler les algorithmes de l'ex-Twitter, et donner plus de visibilité aux comptes de langue hongroise pro-Orbán et pro-russes, en les suivant systématiquement et en partageant massivement leurs contenus.

La campagne électorale en Hongrie a été marquée par des allégations d'ingérence de Moscou, des experts évoquant des preuves d'efforts russes continus pour soutenir Viktor Orban. Le premier ministre hongrois, au pouvoir depuis 2010, brigue un 5e mandat lors des élections législatives prévues dimanche. Son rival conservateur et pro-européen Peter Magyar est largement en tête des sondages indépendants.

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