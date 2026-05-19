Un chasseur F-16 de l'OTAN abat un drone ukrainien

Un F-16 roumain de l'Otan a abattu mardi un drone ukrainien dans le ciel estonien. L'aéronef, dévié par un brouillage russe, a été neutralisé lors des exercices «Spring Storm 2026».

AFP Agence France-Presse

Un chasseur de l'Otan a abattu mardi dans l'espace aérien de l'Estonie un drone ukrainien probablement dévié de sa trajectoire par le système de brouillage russe, a annoncé le ministre estonien de la Défense.

Il s'agit de la première interception d'un drone étranger dans le ciel d'un Etat balte par la police de l'air de l'Otan depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Selon le ministre Hanno Pevkur, le drone a d'abord été détecté par la Lettonie avant d'être abattu par un F-16 roumain stationné en Lituanie. Des débris de l'aéronef ont été signalés près de la commune de Poltsamaa, dans une région rurale du centre du pays.

«Les avions de chasse ont tiré un seul missile pour neutraliser la menace (...). L'incident s'est produit dans des conditions de guerre électronique intense», a précisé l'armée estonienne dans un communiqué. Hanno Pevkur a souligné avoir été en contact avec son homologue ukrainien, Mykhaïlo Fedorov, qui «a présenté ses excuses» après cet incident, survenu alors que se tiennent précisément cette semaine en Estonie les exercices de l'Otan «Spring Storm 2026».

«L'Estonie n'a donné aucune autorisation pour utiliser son espace aérien» et «les Ukrainiens n'ont pas demandé une telle autorisation», a déclaré Hanno Pevkur au cours d'une conférence de presse.

«Moscou le fait à dessein»

Son collègue chargé de la diplomatie, Margus Tsahkna, a cependant défendu le droit de l'Ukraine à «frapper des cibles militaires russes». Moscou accuse régulièrement les Etats baltes de servir de base arrière à l'Ukraine pour lancer des attaques sur le territoire russe, ce qu'ils démentent systématiquement.

De son côté Kiev accuse Moscou de dévier intentionnellement ses drones vers les Etats baltes. «Moscou le fait à dessein, tout en intensifiant sa propagande», a réagi mardi le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georgiy Tykhy. Plusieurs drones ukrainiens se sont écrasés depuis 2022 sur le territoire de l'un ou l'autre des trois Etats baltes, anciennes républiques soviétiques voisines de la Russie et du Bélarus.

Une crise politique en Lettonie

L'Ukraine vise des cibles russes dans le golfe de Finlande, notamment des ports et des raffineries, mais les drones peuvent s'avérer défectueux ou être déviés par la défense aérienne russe et s'écraser sur le territoire de ces pays alliés de Kiev.

Ces drones n'y ont fait ni blessés ni dégâts matériels importants, mais le dernier incident a provoqué début mai une crise politique en Lettonie. La Première ministre Evika Silina a limogé son ministre de la Défense et dû elle-même démissionner après avoir perdu sa majorité.

Le ministère russe de la Défense a affirmé mardi que 70 drones ukrainiens avaient été abattus dans la matinée, notamment au-dessus de la région de Saint-Pétersbourg, proche de l'Estonie et de la Finlande. Le principal aéroport de Saint-Pétersbourg, Pulkovo, a suspendu ses opérations à plusieurs reprises.



