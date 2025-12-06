L'hiver dans la guerre en Ukraine devient de plus en plus difficile. Le champ de bataille change tous les jours à cause du brouillard, de la neige et de la mauvaise visibilité. L'Ukraine fait désormais appel à des drones IA pour repérer les véhicules russes de loin.

L'Ukraine a mis au point un nouveau système de drone pour contrer le brouillard

Janine Enderli

Entre neige, brouillard et froid glacial, l'hiver s’est depuis longtemps imposé comme une arme à part entière dans la guerre en Ukraine, notamment dans le Donbass. La météo influence directement le déroulement du conflit, y compris l'usage des drones, devenus indispensables aux deux camps.

Les conditions extrêmes réduisent fortement la visibilité des pilotes. Dans ces circonstances, la technologie est décisive pour identifier la cible et frapper en premier.

Difficultés à cause du brouillard

Dans le sud de l’Ukraine, les forces armées russes auraient déjà réduit de moitié leurs opérations de drones à cause d’un brouillard particulièrement dense, affirme Dmitri Voloshin, porte-parole des forces de défense du sud, dans une mise à jour venue du front.

Les unités ukrainiennes sont, elles aussi, confrontées à cette faible visibilité: l'hiver pénalise les deux camps de la même manière. Une certitude demeure: les conditions défavorables représentent un frein majeur sur le champ de bataille.

Des drones dotés d'IA

L’Ukraine semble toutefois avoir trouvé un moyen de contourner cet obstacle. Des drones dotés d’intelligence artificielle (IA) sont désormais conçus pour détecter les véhicules russes à distance, même lorsqu'ils sont presque invisibles dans le brouillard hivernal.

Concrètement, les ingénieurs intègrent une IA au système de détection des cibles, réduisant ainsi la nécessité d’une intervention humaine.

«Absolument impossible»

Dans sa newsletter Trench Art, le journaliste de guerre David Axe rapporte que la 1ère brigade Azov utilise déjà cette technologie pour identifier les silhouettes de véhicules. «Sans cette instruction de visée supplémentaire, nous ne pourrions tout simplement pas atteindre une cible», explique un opérateur de drones de la 58ème brigade de tir séparée ukrainienne à l’agence Reuters. «Ce serait absolument impossible.»

Les drones peuvent littéralement «voir à travers le brouillard». Ils présentent même un autre atout: ces systèmes peuvent contourner les brouilleurs russes. Les forces armées ukrainiennes affirment que des drones IA ont déjà ciblé des unités russes près de Dobropillia. «L'IA a reconnu des chars et a indiqué la trajectoire aux drones», rapporte David Axe.

La situation reste pourtant critique pour Kiev. A Pokrovsk, les troupes russes contrôlent déjà une partie de la ville. Lundi, Moscou a même annoncé en avoir pris la totalité, mais Kiev dément et les combats se poursuivent.

Une nouvelle solution

Depuis le début de la guerre, l'Ukraine est devenue, par nécessité, l'un des pays les plus innovants dans le domaine des drones. Des start-up développent en continu de nouveaux modèles destinés à faciliter la lutte contre la Russie. Moscou, de son côté, accélère elle aussi la mise au point de nouveaux appareils pour répondre aux avancées ukrainiennes. Des questions juridiques émergent également: aucun cadre international ne régit encore l’usage de drones dotés d'IA en temps de guerre.

Les drones peuvent assister la reconnaissance des cibles, mais la décision finale de larguer une grenade ou de lancer un drone kamikaze revient toujours aux soldats.