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Les alliés traités de «lâches»
Pour se venger, Trump refuserait d'aider l'OTAN en cas de besoin

A Miami, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis pourraient ne plus soutenir l’OTAN, critiquant le manque d’aide des alliés pour sécuriser le détroit d’Ormuz. Il accuse l’Alliance atlantique d’inaction face aux appels américains.
Publié: 07:14 heures
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Donald Trump a déclaré que Washington pourrait ne pas venir en aide à l'Otan en cas de besoin.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis pourraient ne pas venir en aide à l'OTAN en cas de besoin, réitérant ses critiques contre l'Alliance atlantique, lors d'un forum d'affaires à Miami.

«Ils n'étaient tout simplement pas là», a déclaré le président américain, se référant à la demande de Washington – restée lettre morte – de soutien militaire de ses alliés pour sécuriser le détroit d'Ormuz.

«Nous dépensons des centaines de milliards de dollars par an pour l'OTAN, des centaines de milliards, pour les protéger, et nous aurions toujours été là pour eux, mais maintenant, au vu de leurs actions, je suppose que nous n'avons plus à l'être, n'est-ce pas?», a-t-il dit.

Ces dernières semaines, le président américain a multiplié les prises de parole belliqueuses envers l'OTAN, la qualifiant notamment sur son réseau Truth Social de «TIGRE DE PAPIER» et de «LACHES». Les Etats-Unis «s'en souviendront», avait-il déjà déclaré jeudi en Conseil des ministres.

Un enjeu primordial

Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon s'étaient dit prêts, dans un communiqué conjoint le 19 mars, «à contribuer aux efforts appropriés visant à garantir la sécurité de la traversée du détroit», où transite en temps normal un cinquième de la production de pétrole mondiale. Ils avaient cependant exclu toute participation militaire directe.

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Le trafic dans ce passage étroit est pratiquement paralysé, entraînant une flambée des prix de l'énergie. Lors de sa prise de parole à Miami, devant des chefs d'entreprise et des investisseurs réunis pour le sommet du «FII Priority», Donald Trump a une nouvelle fois assuré que l'opération militaire contre l'Iran, qui va entrer dans sa cinquième semaine, se passait pour le mieux.


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