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Tout pour le détroit d'Ormuz
Trump aurait accepté de débloquer les fonds iraniens gelés

A Islamabad, les discussions entre Etats-Unis et Iran avancent. Washington envisagerait de débloquer des fonds iraniens gelés, premier signe concret d’un accord possible.
Publié: 12:20 heures
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
Donald Trump descend de l'avion Air Force One à l'aéroport de Charlottesville-Albemarle, en Virginie, le 10 avril 2026.
Photo: AFP
Daniel Macher

Ce week-end, tous les regards sont tournés vers Islamabad. Les discussions concernant l'avenir de l'Iran et un possible accord entre Washington et Téhéran sont décisives. Des représentants américains sont arrivés dans la capitale pakistanaise avec une délégation, et la délégation iranienne est attendue. Bien que les positions des deux parties restent très éloignées, un premier obstacle semble avoir été franchi.

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Selon une source iranienne de haut rang citée par Reuters, les Etats-Unis ont accepté de débloquer les avoirs iraniens gelés au Qatar et dans d'autres banques étrangères. Cette source, qui a souhaité garder l'anonymat, a interprété cette décision comme un signe du sérieux des pourparlers à Islamabad. Ce déblocage serait directement lié à la demande de passage sécurisé à travers le détroit d'Ormuz, point stratégique majeur des négociations.

Une deuxième source iranienne a indiqué à Reuters que les fonds, qui transiteraient par le Qatar, s'élèveraient à environ 6 milliards de dollars. Aucune confirmation n'a été immédiatement obtenue des Etats-Unis, et le ministère qatari des Affaires étrangères n'a pas répondu aux sollicitations.

Des fonds à des fins humanitaires

Ces fonds, initialement gelés il y a environ huit ans, proviennent des exportations de pétrole iranien vers la Corée du Sud. Ils ont été bloqués suite au rétablissement des sanctions américaines sous la présidence de Donald Trump. Dans le cadre d'un échange de prisonniers négocié par le Qatar en 2023, les fonds ont été temporairement débloqués et transférés à Doha avant d'être de nouveau gelés après les attaques du Hamas contre Israël en octobre 2023.

Les représentants américains avaient alors insisté sur le fait que ces fonds étaient exclusivement destinés à des fins humanitaires. Leur déblocage potentiel pourrait désormais être perçu comme un premier progrès concret dans les pourparlers d'Islamabad.

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