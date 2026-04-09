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Défendre ses droits
L'Iran «n'a pas cherché la guerre» mais le Guide suprême hausse le ton

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei affirme que l’Iran ne cherche pas la guerre avec Israël et les Etats-Unis, tout en promettant de défendre ses droits. Il appelle aussi la population à se mobiliser, malgré des négociations en cours dans un climat tendu.
Publié: 21:40 heures
L’Iran nie vouloir la guerre dans une prise de parole rapportée à la télévision d'Etat.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé jeudi, dans un message écrit, que l'Iran ne souhaitait pas la guerre contre Israël et les Etats-Unis, mais que le pays défendrait ses droits, a rapporté la télévision d'Etat. «Nous n'avons pas cherché la guerre et nous ne la voulons pas», a-t-il affirmé dans ce message, lu à la télévision 40 jours après l'assassinat de son père, l'ayatollah Ali Khamenei au premier jour du conflit, le 28 février.

«Mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes, et à cet égard, nous considérons l'ensemble du front de la résistance comme un tout», a-t-il ajouté, faisant visiblement référence au conflit au Liban, où Israël est en guerre contre le Hezbollah, allié de Téhéran. L'Iran a conclu cette semaine un fragile cessez-le-feu de deux semaines avec les États-Unis, et doit entamer vendredi au Pakistan des négociations avec les Américains, après les menaces d'anéantissement lancées par le président Donald Trump.

Mojtaba Khamenei a appelé les Iraniens à «ne pas s'imaginer qu'il n'est plus nécessaire de descendre dans la rue après l'annonce des négociations avec l'ennemi». «Vos cris sur les places publiques sont assurément influents dans l'issue des négociations», a-t-il assuré.


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