Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé jeudi, dans un message écrit, que l'Iran ne souhaitait pas la guerre contre Israël et les Etats-Unis, mais que le pays défendrait ses droits, a rapporté la télévision d'Etat. «Nous n'avons pas cherché la guerre et nous ne la voulons pas», a-t-il affirmé dans ce message, lu à la télévision 40 jours après l'assassinat de son père, l'ayatollah Ali Khamenei au premier jour du conflit, le 28 février.
«Mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes, et à cet égard, nous considérons l'ensemble du front de la résistance comme un tout», a-t-il ajouté, faisant visiblement référence au conflit au Liban, où Israël est en guerre contre le Hezbollah, allié de Téhéran. L'Iran a conclu cette semaine un fragile cessez-le-feu de deux semaines avec les États-Unis, et doit entamer vendredi au Pakistan des négociations avec les Américains, après les menaces d'anéantissement lancées par le président Donald Trump.
Mojtaba Khamenei a appelé les Iraniens à «ne pas s'imaginer qu'il n'est plus nécessaire de descendre dans la rue après l'annonce des négociations avec l'ennemi». «Vos cris sur les places publiques sont assurément influents dans l'issue des négociations», a-t-il assuré.