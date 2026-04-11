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Tout juste arrivé au Pakistan
En position de faiblesse, JD Vance va négocier avec l'Iran

Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Pakistan samedi pour des négociations cruciales avec l'Iran, visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Publié: il y a 10 minutes
Le vice-président américain JD Vance est arrivé au Pakistan samedi.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le vice-président américain JD Vance est arrivé samedi au Pakistan, où doivent se tenir des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, selon des journalistes de l'AFP.

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Le vice-président, qui mène la délégation américaine, a été accueilli par le puissant chef de l'armée pakistanaise Asim Munir à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan près d'Islamabad.


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