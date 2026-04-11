En position de faiblesse, JD Vance va négocier avec l'Iran

AFP Agence France-Presse
Le vice-président américain JD Vance est arrivé samedi au Pakistan, où doivent se tenir des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, selon des journalistes de l'AFP.
A lire aussi
Le vice-président, qui mène la délégation américaine, a été accueilli par le puissant chef de l'armée pakistanaise Asim Munir à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan près d'Islamabad.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?