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L'OTAN craint le pire
Poutine préparerait une arme nucléaire sous-marine secrète

Une enquête révèle que la Russie pourrait stocker des missiles nucléaires sous les mers. Le projet «Scythes», lié au navire Zvezdochka, inquiète l’OTAN pour ses menaces invisibles et quasi indétectables.
Publié: il y a 16 minutes
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Vladimir Poutine serait en train de préparer un nouveau projet militaire secret.
Photo: Imago
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Angela Rosser

La ville russe de Severodvinsk est connue pour être le centre de construction des sous-marins russes. Mais un navire spécial et très discret attire aujourd’hui l’attention de l’OTAN: le Zvezdochka.

Selon une enquête des chaînes allemandes WDR et NDR, ce bâtiment serait lié au projet secret russe «Scythes». Son objectif semble tout droit sorti d’un film de science-fiction: stationner des missiles intercontinentaux à tête nucléaire au fond des mers, dit-on.

A des centaines de mètres sous l'eau

Ces missiles auraient une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Ils attendraient, dans des conteneurs spéciaux placés à des centaines de mètres sous l’eau, un ordre de lancement transmis à distance. 

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Cette stratégie répond avant tout à des objectifs économiques et militaires. Plutôt que d’investir des sommes colossales dans l’entretien de sous-marins habités et de leurs équipages, le stockage au fond de la mer représenterait une alternative bien moins coûteuse.

Semer la peur

Ces rampes de lancement dissimulées seraient extrêmement difficiles à repérer pour un adversaire et quasiment impossibles à neutraliser de manière préventive. Au-delà de l’aspect militaire, le Kremlin chercherait aussi un impact psychologique: ces «super-armes» viseraient à semer la peur et l’incertitude en Occident.

Pour l’Alliance atlantique, ce projet soulève de sérieuses inquiétudes. En cas de crise, l’OTAN pourrait se retrouver face à un véritable casse-tête, ces armes étant presque impossibles à détecter ou à détruire à temps. Moscou profiterait aussi d’une zone grise du droit international: le traité sur les fonds marins de 1971 interdit les armes nucléaires en mer uniquement dans les eaux internationales, mais pas dans les zones côtières nationales.

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