Moscou et Pékin collaborent étroitement depuis 2022. En 2025, la Chine aurait entraîné des soldats russes sur son sol, certains utilisés en Ukraine, selon des documents européens cités par Die Welt.

L'armée chinoise formerait des soldats russes dans le plus grand secret

L'armée chinoise formerait des soldats russes dans le plus grand secret

AFP Agence France-Presse

L'armée chinoise a formé secrètement sur son territoire plusieurs centaines de soldats russes, dont certains ont été déployés en Ukraine, a rapporté mardi le journal allemand Die Welt, s'appuyant sur des documents classés de services de renseignement européens.

Ces révélations, qui n'ont pas pu être confirmées indépendamment par l'AFP, surviennent en plein sommet réunissant les deux alliés, Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin. Le renseignement extérieur allemand, le BND, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de l'AFP.

Sur le front en Ukraine

Selon «Die Welt», qui n'identifie pas les services de renseignement européens à l'origine de ces révélations, plusieurs centaines de soldats russes ont participé fin 2025, sur six sites militaires différents en Chine, à des programmes de formation de l'Armée populaire de libération. Ceux-ci portaient sur «l'emploi de systèmes sans pilote, les contre-mesures électroniques contre les drones ainsi que des simulations de combat modernes», poursuit le journal.

Les participants étaient de différents grades et de différentes générations. Certains étaient membres de l'unité d'élite russe Rubicon spécialisée dans les drones. A l'issue de la formation, des dizaines d'entre eux ont participé début 2026 à des combats en Ukraine, dont certains à des postes de commandement, d'après Die Welt.

Coopération toujours plus étroite

Ces informations «concordent avec les évolutions que nous avons pu observer ces dernières années», a déclaré au journal Handelsblatt Marc Henrichmann, président de la commission de contrôle des services secrets au Bundestag.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, «on observe une coopération toujours plus étroite entre Moscou et Pékin, tant dans le domaine militaire que dans le domaine économique», ajoute-t-il. Moscou a également formé dans le secret environ 600 soldats chinois l'an dernier, concernant principalement «les troupes blindées, l'artillerie, le génie militaire et la défense antiaérienne», d'après «Die Welt».

Moscou et Pékin échangent également des informations au sujet des armes de fabrication occidentale utilisées en Ukraine, notamment le lance-roquettes multiple Himars ou les systèmes de défense antiaérienne Patriot fournis par les Etats-Unis, d'après le journal.