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Le Golfe s'embrase
Frappes secrètes, kalachnikov: les tensions explosent entre l'Iran et les Emirats

Les tensions flambent entre l’Iran et les Emirats arabes unis. Frappes secrètes, drones, menaces et rapprochement avec Israël embrasent le Golfe persique.
Publié: 10:49 heures
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Une chaîne d'Etat iranienne a diffusé des images créées par intelligence artificielle montrant Dubaï en flammes.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Les tensions entre l’Iran et les Emirats arabes unis franchissent un nouveau cap dans le Golfe persique. Dimanche 17 mai, un drone a provoqué un incendie près de la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats. Abou Dhabi dénonce une «escalade dangereuse» et affirme avoir intercepté plus de 2000 drones et près de 500 missiles balistiques en seulement trois mois. Les autorités émiraties pointent directement l’Iran, accusé de multiplier les attaques via des groupes alliés en Irak et au Yémen.

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Mais la guerre se joue aussi sur le terrain médiatique. Ces derniers jours, une chaîne d’Etat iranienne a diffusé des images montrant Dubaï dévoré par les flammes, pendant qu’un présentateur tirait à la kalachnikov sur un drapeau émirati. Ces images générées par intelligence artificielle viennent défier les Emirats, alors que l'attaque près de leur site nucléaire sonne comme un avertissement.

Selon le «Wall Street Journal», les Emirats auraient déjà riposté en menant des frappes secrètes sur le territoire iranien, notamment contre une raffinerie située sur l’île de Lavan. Le président émirati Mohammed ben Zayed aurait même tenté de convaincre d’autres monarchies du Golfe de participer à une attaque coordonnée contre Téhéran.

Une mystérieuse visite de Netanyahu

Les tensions ont encore grimpé après des révélations affirmant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se serait rendu secrètement aux Emirats fin mars pour rencontrer le président émirati. Téhéran a immédiatement menacé: «Ceux qui s’allient avec Israël seront tenus responsables.» Abou Dhabi nie toutefois qu’une telle rencontre ait eu lieu.

Ce bras de fer marque un tournant majeur pour les Emirats, qui tentaient jusqu’ici de maintenir un équilibre fragile avec l’Iran. Mais les attaques répétées, les tensions autour du détroit d’Ormuz et le rapprochement croissant avec Israël poussent désormais Abou Dhabi vers une ligne beaucoup plus offensive face à Téhéran. Selon Axios, Israël aurait même déployé temporairement son système Dôme de fer pour protéger les Emirats au début du conflit, un soutien militaire inédit qui illustre l’ampleur du basculement en cours dans la région.

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