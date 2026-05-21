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Aide humanitaire
La Suisse débloque 13 millions de francs pour le Moyen-Orient

La Suisse octroie 13,5 millions de francs suisses d'aide humanitaire à l'Iran, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Afghanistan. Près de la moitié de cette somme sera versée au CICR. Le reste sera alloué aux Nations Unies et à des organisations locales.
Publié: il y a 57 minutes
Ignazio Cassis arrive à Chisinau, en Moldavie, le 15 mai 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Direction du développement et de la coopération débloque 13,5 millions de francs, indique la Confédération jeudi. Cette enveloppe permettra de «répondre aux besoins de la population en Iran, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Afghanistan».

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Près de la moitié de ce montant sera destiné aux activités du Comité internation de la Croix-Rouge, indique le DFAE dans un communiqué. Le reste sera réparti entre la Croix-Rouge Libanaise, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial de l’ONU, ainsi que le fond humanitaire de l’ONU pour la Syrie.

Ce dernPier permet de financer entre autres les activités d’organisations locales qui opèrent dans des régions difficilement accessibles pour les organisations internationales, selon le DFAE.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) avait déjà débloqué 6,5 millions de francs à la mi-mars pour apporter un soutien humanitaire au Liban et en Syrie.

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