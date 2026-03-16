Berne mobilise 7,5 millions de francs pour des secours d’urgence au Liban, en Syrie et en Iran. L’aide visera entre autres l’eau potable, les abris et les besoins essentiels.

La Confédération renforce son soutien humanitaire au Moyen-Orient

La Confédération renforce son soutien humanitaire au Moyen-Orient

ATS Agence télégraphique suisse

La Direction du développement et de la coopération (DDC) débloque une enveloppe totale de 7,5 millions de francs pour apporter un soutien humanitaire au Liban, en Syrie et en Iran, indique le gouvernement lundi. L'aide d'urgence est déployée par la Croix-Rouge, l'ONU et des organisations libanaises.

La DDC met à disposition des moyens supplémentaires et définit «des priorités parmi les programmes existants pour répondre aux besoins les plus urgents», indique-t-elle dans un communiqué.

3 millions mobilisés en sus

Au total, elle met à disposition 6,5 millions de francs pour le Liban et la Syrie. Sur ce montant, 3,5 millions sont prélevés sur le budget dédié à l’aide humanitaire d’urgence, et 3 millions constituent des moyens mobilisés en sus. «Les contributions sont versées à des partenaires clés qui œuvrent dans les domaines suivants: protection, abris d’urgence, ainsi qu’eau, nourriture, assainissement et hygiène (WASH).», note la Confédération.

Il s'agit notamment du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui travaille en collaboration avec la Croix-Rouge libanaise, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Des ONG libanaises et internationales sont également soutenues grâce au fonds Lebanon Humanitarian Fund.

Un million pour l'Iran

Un expert du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) soutient l’approvisionnement en eau potable dans la vallée de la Bekaa, au Liban, en collaboration avec le CICR et le service régional des eaux. La Suisse finance notamment la chloration de l’eau dans le réseau public d’approvisionnement, une mesure particulièrement urgente au vu de la forte augmentation du nombre de personnes déplacées dans la région.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé un appel d’urgence à hauteur de 40 millions de francs. L'Aide humanitaire de la Confédération a examiné l’appel et met à disposition 1 million de francs au titre de l’aide d’urgence.