Un jeune pirate britannique a été lourdement condamné pour une série d’attaques informatiques, dont le piratage de Rockstar Games et la fuite de 90 vidéos du célèbre jeu vidéo avant sa sortie. Déjà détenu depuis plusieurs années, il est toutefois ressorti libre du tribunal.

Sept ans de prison pour avoir fait fuiter des vidéos de GTA VI

Sept ans de prison pour avoir fait fuiter des vidéos de GTA VI

AFP Agence France-Presse

Il avait fait fuiter des vidéos de GTA VI sur internet, plus d’un an avant les premières images officielles: un jeune pirate a été condamné lundi à Londres à sept ans de prison pour une série d’attaques informatiques commises alors qu’il était adolescent, en 2021 et 2022.

Arion Kurtaj, 21 ans, est cependant ressorti libre du tribunal, en raison du temps déjà passé en détention. Cette décision a été prise «en pesant, d’une part, la gravité de ce que vous avez fait et, d’autre part, votre jeune âge», a expliqué le juge Mark Turner, de la Woolwich Crown Court.

Il a ajouté avoir aussi tenu compte de ses antécédents médicaux, notamment de son autisme. Arion Kurtaj a passé deux ans dans un hôpital sécurisé depuis son arrestation. «Vous êtes de toute évidence un jeune homme très talentueux», a fait valoir le juge. «Ne gâchez pas ces talents en passant le reste de votre vie à entrer et sortir de prison.»

Piraté depuis un hôtel

Arion Kurtaj avait plaidé coupable le 16 novembre du piratage du studio Rockstar Games – à l’origine du jeu Grand Theft Auto VI – mais aussi d’attaques contre la banque en ligne Revolut, la plateforme Uber et l’opérateur britannique BT/EE. Adolescent au moment des faits, il faisait partie, selon l’accusation, du groupe de pirates informatiques Lapsus$.

Entre août et novembre 2021, il s’était d’abord introduit dans les systèmes de BT/EE. Avec ses complices, il avait ensuite siphonné les comptes bancaires et les cryptomonnaies de clients de l’opérateur. Arrêté et inculpé, il avait été remis en liberté sous caution.

En septembre 2022, il avait été installé dans un hôtel Travelodge de Bicester, près d’Oxford, pour le protéger de pirates rivaux qui menaçaient de s’en prendre à lui pour s’emparer de ses bitcoins volés, a confirmé à l’AFP la police de la City de Londres, qui a mené l’enquête.

C’est depuis cet hôtel qu’il est parvenu à pirater le studio Rockstar Games avec un téléphone portable, la télévision de l’hôtel connectée au wifi et un «Fire Stick», une clé TV commercialisée par Amazon permettant de se connecter à différents services, selon la même source.

90 vidéos dérobées

Il avait ensuite volé 90 vidéos du très attendu GTA VI et les avait diffusées en ligne sous le pseudonyme «TeaPotUberHacker», plus d’un an avant les premières images officielles. Selon un communiqué du parquet (Crown Prosecution Service, CPS), il avait aussi menacé de divulguer le code source du jeu.

Le juge a précisé lundi que le studio – qui n’avait pas répondu lundi après-midi aux sollicitations de l’AFP – avait dû dépenser 1,5 million de dollars pour répondre à ce piratage, sans compter les conséquences commerciales plus larges.

Hôpital sécurisé

Sixième opus de la franchise, GTA VI est finalement sorti jeudi, 13 ans après le précédent, pulvérisant les records de vente avec 3,79 milliards de dollars générés en 24 heures, selon son éditeur.

En 2023, un jury avait seulement établi qu’Arion Kurtaj avait bien commis les faits, sans se prononcer sur sa culpabilité en raison de son autisme. La justice avait ordonné son maintien en hôpital sécurisé. Jugé apte à plaider à l’été 2025, il avait été transféré en prison en janvier dernier. Sollicitée par l’AFP, sa défense n’avait pas répondu lundi après-midi.

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Lors du procès de 2023, un deuxième adolescent, lui aussi membre de Lapsus$, avait été reconnu coupable d’avoir piraté le fabricant de processeurs Nvidia en février 2022, avant de menacer de divulguer des éléments clés de l’entreprise. Agé de 17 ans à l’époque, ce jeune homme dont l’anonymat avait été préservé par la justice avait écopé de mesures de réinsertion, selon la police de la City de Londres.

Cet été, ce même pirate, désormais identifié comme Thalha Jubair, a été condamné à cinq ans et six mois de prison ferme pour avoir attaqué les systèmes informatiques des transports en commun londoniens aux côtés d’un autre collectif, «Scattered Spider».