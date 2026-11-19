Précommandé près de 15 millions de fois, le jeu «Grand Theft Auto VI» (GTA 6) est sorti ce jeudi 19 novembre 2026. Face à une telle popularité, la mention «interdit aux moins de 18 ans» risque d'être totalement contournée. Comment réagir, si notre enfant mineur insiste pour y jouer?

Mon ado me supplie de le laisser jouer à GTA 6… ce jeu va-t-il faire de lui un psychopathe?

Mon ado me supplie de le laisser jouer à GTA 6… ce jeu va-t-il faire de lui un psychopathe?

En bref Sorti le 19 novembre 2026 après près de 15 millions de précommandes, GTA 6 est interdit aux moins de 18 ans en raison notamment de sa violence.

Selon une étude Statista de 2023, 70% des joueurs de GTA l’ont découvert avant 18 ans: le psychologue Niels Weber estime que les jeunes sont surtout attirés par la transgression, même s’ils peuvent aussi saisir la critique sociale du jeu.

Pour Niels Weber, jouer à GTA ne crée pas d’impulsions violentes: il juge toutefois la limite d’âge utile et conseille aux parents de discuter du jeu avec leur enfant, sans céder à la panique.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le phénomène est absurde d'immensité. D'après le «Financial Times» le jeu «Grand Theft Auto VI» (GTA 6) pourrait devenir la plus grande sortie de l'histoire du divertissement. Avec 15 millions de précommandes avant même sa date officielle de lancement, le 19 novembre, il amasse des foules de passionnés... dont une flopée d'adolescents. Et ce, alors que le jeu est expressément interdit aux moins de dix-huit ans.

Or, le petit «18» écarlate, niché dans le coin gauche de la boîte, ne semble pas freiner les jeunes gamers: une recherche menée par la plateforme Statista en 2023 avait démontré que 70% des joueurs de GTA ont découvert l'univers de Leonida avant leur dix-huitième anniversaire. Des chiffres similaires avaient été relevés en 2003, après la sortie de GTA 3.

Décrit comme «violent», le jeu permet de se déplacer librement dans un Etat américain fictif, inspiré de la Floride, en semant le chaos, en volant des bolides, en écrasant des passants et en tirant sur des policiers, si l'envie nous prend. Le tout, sans la moindre conséquence. A noter que l'objectif de GTA reste quand même de suivre une quête étoffée par une véritable intrigue et que certaines limites morales existent: le jeu ne présente, par exemple, aucun enfant ou adolescent.

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Un «terrain d'expérimentation» pour les jeunes

Dans le sixième volet, les protagonistes se prénomment Jason et Luisa, un couple fraîchement sorti de prison, décidé à s'emparer d'un futur meilleur, mais entraîné malgré lui dans de nouveaux crimes. Comme d'habitude, GTA VI brosse un portrait hautement critique du «rêve américain». Mais les jeunes joueurs, qui trouveraient le moyen de contourner la limite d'âge, peuvent-ils comprendre cette dimension?

«La critique sociale que propose le jeu n’est pas toujours explicite pour les jeunes, reconnaît Niels Weber, psychologue FSP et rédacteur en chef du site de critique de jeux vidéo SemperLudo. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer les adolescents, tout à fait capables de saisir ce message.»

Notre expert admet toutefois que cet aspect n'est pas forcément ce qui les intéresse en premier lieu, dans GTA: «C’est plutôt le côté transgressif qui les attire: le sentiment de pouvoir faire ce que l’on veut, de ne pas avoir de limites et de pouvoir franchir certaines barrières morales sans la moindre conséquence réelle, dans un cadre imaginaire.» En d'autres termes, pour les jeunes, ce jeu constitue un terrain d'expérimentation intéressant.

« Je pense que c'est une très bonne chose que le jeu soit classé 18+, car cela réaffirme une limite entre le monde des adultes et celui des adolescents. Niels Weber, psychologue FSP et président de l’association Gaming Federation »

«Les jeunes fans de GTA ne vont pas devenir des tueurs en série»

Pas de panique, toutefois, si votre ado rêve de conduire un bus volé dans les rues imaginaires de GTA 6: un joueur âgé de 16 ans ne risque pas automatiquement de se découvrir un penchant pour la violence, ou se mettre à contourner toutes les règles qui régissent sa vie réelle:

«Je pense que c'est une très bonne chose que le jeu soit classé 18+, car cela réaffirme une limite entre le monde des adultes et celui des adolescents, tempère Niels Weber. Cette classification permet de leur rappeler que le jeu n'est pas encore destiné à leur âge. Mais cela ne signifie pas que les adolescents qui jouent à GTA vont devenir des tueurs en série ou développer des comportements violents.»

En effet, selon le psychologue, GTA 6 ne suscite pas de réel effet cathartique, que ce soit chez les mineurs ou les adultes: «Une personne qui éprouve des pulsions violentes ne verra pas nécessairement celles-ci diminuer en jouant à un jeu vidéo violent, analyse-t-il. Mais il faut aussi rappeler que le simple fait de jouer à GTA ne crée pas de nouvelles impulsions violentes. C’est la dimension autoréflexive qui est intéressante: elle permet de s’interroger sur les raisons pour lesquelles ce côté transgressif du scénario nous attire à ce point. Où se sent-on bloqué, dans notre vie réelle, pour ressentir un tel besoin de liberté lorsqu’on plonge dans cet univers virtuel?»

Que faire, si notre ado contourne nos consignes?

Bien que GTA reste, par définition, «un jeu», de nombreux parents pourraient s'inquiéter à l'idée que leur ado passe des heures à briser des vitrines virtuelles au volant d'une voiture de police volée. «Si vous surprenez votre enfant en train de jouer à GTA, il n'y a pas de raison de paniquer, rassure Niels Weber. C'est simplement l'occasion d'engager la discussion et de lui demander de montrer ce qu'il fait dans le jeu, afin de mieux comprendre ce qui lui plait tant, là-dedans. Ces moments de partage peuvent également permettre aux adultes de lui expliquer, éventuellement, la dimension de critique sociale de GTA, qui aurait pu lui échapper.»

Pour notre intervenant, on peut considérer le jeu comme n'importe quel film de gangsters, dans lequel les protagonistes sont des antihéros. La limite d'âge existe pour une excellente raison: mais le fait de la transgresser n'indique pas un immense problème pour autant.