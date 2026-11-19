Sorti ce jeudi 19 novembre, le jeu vidéo Grand Theft Auto VI (GTA 6) avait déjà rassemblé près de 15 millions de précommandes, engendrant un revenu estimé à 1,7 milliard de dollars avant même sa sortie. Comment expliquer cette popularité démesurée?

En bref Sorti le 19 novembre 2026, GTA 6 comptait déjà près de 15 millions de précommandes et 1,7 milliard de dollars de revenus estimés.

Selon le psychologue Niels Weber, son succès tient au besoin d’appartenance, à l’intrigue et à la liberté que permet la transgression de cet univers virtuel.

L'expert relève par aillerus que le jeu critique le capitalisme tout en profitant d'un modèle économique hautement lucratif et prévient que son mode en ligne n’arrivera que dans un an.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Pour les gamers, Noël 2026 est tombé sur le 19 novembre. Et le Père Noël, cette année, a cédé sa place à Rockstar North, le studio ayant développé «Grand Theft Auto VI», sorti ce jeudi. Après 13 ans d'une attente insoutenable, les plus fervents fans du jeu fondé en 1997 se sont avidement jetés sur leur console, dont les processeurs, exténués d'avance, se préparent à surchauffer durant des heures.

La «hype» semble complètement démesurée: des semaines avant sa sortie, le sixième volet de GTA avait déjà rassemblé près de 15 millions de précommandes, rapporte «Vice», tandis que «Forbes» estimait le revenu total à 1,7 milliard de dollars, la veille de la sortie. Des firmes comme Logitech, en Suisse, ont carrément offert un jour de congé à leurs employés, probablement pour éviter que des dizaines d'entre eux ne tombent subitement «malades» le jour de la sortie de GTA 6. En effet, l'«International Business Times» prévoit qu'1,5 million d'Américains manquent un jour de travail. Une situation qui coûterait jusqu'à 1 milliard de dollars à l'économie du pays.

Une boîte vide et des magasins déserts

Pourtant, ce matin, 30 minutes après l'ouverture du magasin Fnac de Lausanne, la zone consacrée à GTA 6 était quasiment déserte. Car il faut rappeler que GTA 6 est immatériel: la boîte achetée est vide, dépourvue de disquette, et ne contient qu'un simple code de téléchargement. Sans le moindre risque de rupture de stock, comment expliquer la frénésie des précommandes?

«Tout ce phénomène de hype repose, entre autres, sur un sentiment d'appartenance, analyse Niels Weber, psychologue FSP et rédacteur en chef du site de critique de jeux vidéo SemperLudo. On veut faire partie du groupe et être présent en même temps que tout le monde le jour de la sortie. Dans une société devenue très individualiste, on cherche des lieux et des occasions pour se regrouper.»

«On se focalise sur la violence, sans regarder plus loin»

Pour rappel, les «Grand Theft Auto» se focalisent typiquement sur des criminels fictifs et permettent d'explorer Vice City, la capitale de l'Etat imaginaire de Leonida, inspiré de la Floride, aux Etats-Unis. Il y est notamment possible de saisir le volant d'une voiture volée pour rouler à toute allure dans des décors urbains, en renversant des piétons au passage, si cela nous chante: la liberté est donc presque totale. Et cet aspect transgressif attise autant les critiques que les passions.

«On se focalise souvent sur le côté violent du jeu, sans chercher à aller plus loin, déplore notre intervenant, également président de l’association Gaming Federation. Et c’est vrai que lorsqu’on regarde des images de GTA, on voit des personnages foncer dans des bolides volés ou se tirer dessus... Pourtant, ces images servent un propos, puisque chaque épisode du jeu constitue une critique de l’illusion du rêve américain.»

« Nous sommes constamment dans une forme de lutte entre nos pulsions et les règles que nous nous imposons. La transgression qu'autorise GTA permet de s'autoriser un certain lâcher-prise. Niels Weber, psychologue FSP et président de l’association Gaming Federation »

«On ne peut pas tuer des grand-mères dans GTA!»

En effet, les héros de GTA 6, Jason et Lucia, sont fraîchement sortis de prison et tentent de bâtir un avenir meilleur... avant d'être pris dans un nouveau tourbillon de crimes. Les volontés louables de ces criminels repentis sont donc rapidement noyées dans l'habituelle avalanche de chaos, de crissements de pneus et de folies impunies.

Est-ce donc la possibilité de transgresser toutes les règles et de semer l'anarchie dans un univers virtuel qui fascine à ce point? «Nous sommes constamment dans une forme de lutte entre nos pulsions et les règles que nous nous imposons, répond Niels Weber. La transgression qu'autorise GTA permet de s'autoriser un certain laisser-aller, un lâcher-prise.»

Notre expert rappelle toutefois que l'objectif principal du jeu n'est pas d'écraser tous les passants, mais que le scénario, narrativement détaillé, esquisse une véritable quête: «Le jeu ne nous demande jamais de tirer sur des gens et il instaure des limites. Voilà des années que je répète aux médias qu’on ne peut pas tuer des grand-mères dans GTA! Car ce qui pousse les joueurs à rester, ce n’est pas la violence, mais l’intrigue.»

Un modèle économique critiquable

Pour Niels Weber l'intérêt de GTA repose surtout dans la critique sociétale que dépeint son intrigue: «Ses créateurs sont de très bons auteurs lorsqu’il s’agit de critiquer le capitalisme, remarque-t-il. En revanche, bien que le jeu propose une vision acerbe du rêve américain, il bénéficie lui-même du système qu’il dénonce.»

En effet, le modèle de la précommande s'est avéré extrêmement lucratif, même en l'absence de limites matérielles. Cela signifie-t-il que les géants du gaming profitent de notre besoin d'appartenance pour s'enrichir? Oui, d'autant plus que, pris dans la cohue, certains fans n'ont peut-être pas saisi tous les détails: «Je ne serais pas surpris si de nombreux joueurs n'ont pas compris que le mode en ligne de GTA 6 ne sera disponible que dans une année, conclut Niels Weber. Beaucoup risquent donc d'être déçus.»