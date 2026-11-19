«GTA VI» est disponible dans la majeure partie du monde, treize ans après son prédécesseur. Sur Metacritic, les critiques spécialisées lui attribuent une moyenne de 99 sur 100.

«GTA VI» débarque enfin et déchaîne les passions des joueurs du monde entier

«GTA VI» débarque enfin et déchaîne les passions des joueurs du monde entier

AFP Agence France-Presse

Treize ans après son prédécesseur, «GTA VI» a ouvert jeudi les portes de «Vice City» à la plupart des joueurs de la planète. Seules les Amériques patientent encore pour savourer la sortie du jeu le plus cher jamais développé.

Ce nouvel épisode de la saga Grand Theft Auto sort sur PlayStation 5 et Xbox Series à minuit (heure locale) dans chaque territoire, au terme d'une intense campagne marketing. C'est donc en Nouvelle-Zélande et en Australie qu'il a d'abord été disponible. «Déjà arrêté. Je n'ai pas survécu longtemps!», s'est amusé auprès de l'AFP Luke Starik, fan néo-zélandais de cette série où on incarne des gangsters.

«C'est très probablement l'un des plus beaux jeux que j'aie vus de ma vie», a témoigné sur le forum Reddit un joueur, au pseudo No_Strike9652. À Miami, qui a inspiré la ville fictive du jeu, des fans se sont retrouvés mercredi soir au bar Grails pour jouer aux anciens épisodes en attendant minuit. L'une des joueuses avait demandé son congé des mois à l'avance : «Je compte jouer ce soir et toute la journée demain», dit-elle.

Sur tous les continents, des fans ont eu recours à des astuces techniques, localisant leur console dans les premiers pays pour commencer à jouer plus vite. PlayStation a brièvement fait état de problèmes de connexion avant un retour à la normale.

«À la hauteur de l'engouement»

Le jeu, en gestation depuis plus de huit ans, affiche mercredi une moyenne de 99 sur 100 pour la centaine de critiques de la presse spécialisée recensées sur le site Metacritic, du jamais vu. Le média américain Forbes salue «l'univers de jeu vidéo le plus impressionnant» jamais créé, tandis que le site The Verge affirme qu'il «réussit l'impossible: être à la hauteur de l'engouement qu'il suscite».

Vantant un «environnement urbain d'une richesse étonnante» et une «représentation minutieuse de la vie quotidienne», le média IGN Japan a toutefois jugé les «missions principales de conception plutôt classiques» avec de trop «longs trajets en voiture».

Si la proposition - incarner un personnage évoluant dans un univers en 3D où tout est permis - n'a guère changé depuis l'opus précédent, «GTA VI» apparaît comme le jeu le plus beau et le plus ambitieux jamais produit par le studio américain Rockstar Games, et sans doute de toute l'industrie, selon un journaliste de l'AFP l'ayant essayé mercredi.

La modélisation des personnages est particulièrement réaliste, tout comme leurs mouvements. L'environnement est aussi très détaillé, au sein d'une ville bruissante d'activité comme au coeur d'un bayou peuplé de crocodiles. L'entreprise n'a pas communiqué de chiffres, mais le cabinet Sensor Tower assure que les précommandes ont dépassé les 15 millions.

D'après le cabinet britannique Omdia, les ventes pourraient atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, pour un budget qui oscillerait entre 1 et 1,5 milliard de dollars, des montants inédits pour ce secteur.

«Aucun concert, ni aucune sortie cinéma, n'ont jamais généré autant de revenus, ce qui en fait un cas à part dans l'industrie du divertissement», souligne Joost van Dreunen, professeur à la New York University Stern School of Business.

Hausse du nombre de congés posés

Campagne d'affichage dans les capitales, dirigeable dans le ciel de Miami... L'éditeur américain Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, a déployé une importante campagne pour imposer son titre comme un produit culturel de masse.

De nombreux fans se sont organisés: la plateforme RH Remote dit observer une hausse mondiale de 32% du nombre de congés posés le 19 novembre. Un joueur de 42 ans raconte sur un forum germanophone de Reddit avoir pris congé pour jouer toute la nuit. À 1h20, il est déjà au lit, pris d'un mal de tête, mais époustouflé : «Il y a treize ans, avec un jeu pareil, j'aurais joué jusqu'à six heures du matin.»

«GTA VI» suit les aventures d'un couple à la «Bonnie and Clyde» qui tente de survivre dans «Vice City», relecture de Miami. Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions urbaines fictives inspirées de mégalopoles américaines et par la liberté d'action dans un monde ouvert très réaliste.

Succès critique

Pour Rockstar, qui compte une douzaine de studios à travers le monde et plus de 4.700 employés, ce développement n'a pas été de tout repos : déjà éprouvée par une série de fuites en 2022 et la diffusion sur internet de vidéos volées, l'entreprise a repoussé par deux fois la sortie, avant de connaître de nouvelles fuites l'été dernier.

La saga GTA s'est également fait une place au sein de la pop culture comme un symbole de subversion, n'hésitant pas à se moquer des travers de la société américaine. «C'est peut-être une version caricaturale et sous stéroïdes de la société américaine» que les joueurs risquent de confondre avec la réalité, a déclaré à l'AFPTV Jia Wei, un joueur trentenaire chinois.

Ces jeux, dans lesquels il est possible de renverser des passants, vendre de la drogue ou tirer sur la police, sont accusés de glorifier la violence et les comportements illicites. Aucune sortie officielle n'est pour l'instant prévue en Russie, au Qatar ou encore en Chine, le jeu n'ayant pas reçu l'aval du gouvernement de Pékin pour sa commercialisation.