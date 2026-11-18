Les sorties, à deux semaines d’écart, du remake de «Zelda: Ocarina of Time» et de «GTA VI» s’adressent d’abord à des quadragénaires, dont beaucoup sont aujourd’hui des cadres supérieurs ou des chefs d’entreprise. Ils jouent depuis l’enfance, le soir, seuls, et se gardent bien d’en parler au bureau. Nil Samir

Nil Samir

Les soirs où il n’est pas de garde, une fois les enfants couchés, Jean-Pierre* allume sa console. Ce médecin-chef de service dans le canton de Vaud termine ces jours-ci Horizon Zero Dawn avant d’attaquer le nouveau Zelda, et aucun de ses collègues n’en saura jamais rien. A la fois médecin-chef de service et gamer, il a accepté de témoigner sous le couvert de l’anonymat: cela en dit long sur la place du jeu vidéo dans certaines strates professionnelles et sociales.

Deux sorties, une génération

Pour l’univers du jeu vidéo, novembre 2026 restera probablement dans les annales. Le 5, Nintendo a sorti sur la Switch 2 une version entièrement remaniée de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, vingt-huit ans après l’original de 1998, véritable monument vidéoludique qui a occupé les mercredis après-midi de ceux qui ont aujourd’hui entre 40 et 50 ans. Le 19, Rockstar Games lancera Grand Theft Auto VI sur PlayStation 5 et Xbox, après deux reports et treize ans d’attente.

Le public de ces deux titres n’a plus grand-chose d’adolescent. En France, l’étude annuelle de Médiamétrie pour le syndicat des éditeurs situe l’âge moyen du joueur à 40 ans. Les enfants de la Super Nintendo ont vieilli avec leurs manettes, et certains pilotent désormais un service hospitalier, une succursale bancaire ou leur propre entreprise. Aucun des dirigeants sollicités ne se précipite d’ailleurs sur GTA 6. Entre la superproduction et la madeleine, ces derniers ont choisi Zelda.

Moins avouable que le golf

Ali Altinsoy dirige la succursale genevoise d’une banque privée et joue depuis Pong, découvert dans les années 1980 sur Atari 2600. Lui est-il arrivé de taire cette pratique dans un cadre professionnel? «J’avoue que oui! Les jeux vidéo sont, je trouve, considérés comme des hobbys moins valables que le cinéma ou la musique.» Avec ses clients, il n’esquive pas le sujet quand il surgit, sans aller jusqu’à le glisser dans sa présentation. Il observe tout de même une détente, «la caricature du joueur geek tend à diminuer».

« «Dans le monde professionnel, je parle plus facilement de jeux vidéo que de golf» Nicolas Segura, fondateur de FairyMotion, Nuit Blanche Enterainment et Editions Nuit Blanche »

Jean-Pierre, lui, a tranché depuis longtemps. Ni ses collègues ni ses patients ne savent qu’il joue, et il reconnaît rester discret sur cette part de sa vie, parce que «l’image fait partie du métier».

Le décor change du tout au tout chez Nicolas Segura, fondateur de la société de production audiovisuelle FairyMotion, de Nuit Blanche Entertainment et des Editions Nuit Blanche. Son bureau affiche son goût pour le jeu vidéo, le manga et la science-fiction, et il récuse jusqu’à la prémisse de la question. «Dans le monde professionnel, je parle plus facilement de jeux vidéo que de golf, que personne ne pratique à ma connaissance.» Ce décor, caverne de curiosités pleinement assumée, a servi à certains visiteurs de porte d’entrée vers des univers encore rangés dans la sous-culture, et qui se révèlent, comme le vaisseau de Doctor Who, «bien plus grands à l’intérieur».

D’où vient ce silence?

Pourquoi un banquier doit-il se taire là où un producteur audiovisuel s’affiche sans complexe? Chacun avance sa lecture. La première explication tient à la pyramide des âges. «Le jeu vidéo est encore associé à la jeunesse, parce que la génération pré-­gaming est toujours active professionnellement, et se trouve de fait aux postes de direction, analyse Jean-Pierre. Il existe donc un risque de répercussion négative à en parler dans le milieu professionnel.» Tant que ceux qui décident des carrières n’ont jamais tenu une manette, mieux vaut faire profil bas.

La deuxième est une affaire de culture partagée. Nicolas Segura cite un jeu devant un client comme il citerait un film, pourvu que son interlocuteur possède le même bagage. «C’est uniquement une question de références communes», résume-t-il, et elles résonnent mieux dans un studio de production que dans un conseil d’administration.

« Il y a peu d’activités accessibles aussi facilement, sans avoir besoin de les planifier. Il est bien plus simple de se mettre dans son fauteuil que d’aller sur un terrain Ali Altinsoy, directeur de la succursale genevoise d’une banque privée »

La troisième vient d’un homme qui a connu l’époque où le tabou n’existait pas encore. Abdel-­Hamid Mamdouh, 74 ans, ancien directeur de la Division du commerce des services et de l’investissement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), aujourd’hui avocat-­conseil en commerce international, jouait à l’Atari avec ses enfants dans les années 1980. «J’avais la trentaine et le jeu vidéo représentait pour ma génération une innovation révolutionnaire. Dans les cercles diplomatiques, en parler était même perçu positivement, comme le signe que l’on était à la page sur le plan technologique.»

Le regard s’est durci à mesure que les jeux gagnaient en réalisme et que la question de l’addiction s’est installée dans le débat public. «Il est désormais vu comme un loisir moins productif et chronophage.» Aux yeux de l’entourage professionnel, un dirigeant qui joue est un dirigeant qui perd son temps. Abdel-Hamid Mamdouh ne s’étonne donc pas qu’un médecin réclame l’anonymat, car «on peut craindre d’être mal compris» par ceux qui connaissent mal cet univers.

Seuls, tard, pour décrocher

Médecin, banquier ou entrepreneur: tous trois jouent seuls, en fin de soirée, à des jeux d’aventures que l’on peut interrompre et reprendre. Ali Altinsoy y consacre une à deux heures par semaine. «Il y a peu d’activités accessibles aussi facilement, sans avoir besoin de les planifier», explique-t-il. Un sport d’équipe procure la même coupure, mais il est bien plus simple «de se mettre dans son fauteuil que d’aller sur un terrain».

C’est aussi ce qui lui fait préférer Zelda à GTA 6. «J’ai toujours préféré les jeux qui se déroulent dans un univers différent, qu’il soit futuriste ou de fantaisie.» Le responsable cherche avant tout quelque chose «de distrayant» et explique même être «partagé entre incompréhension et admiration face à ceux qui jouent à des jeux de type Truck Simulator».

Jean-Pierre ne joue qu’à des aventures sans mode multijoueur, qui offrent à ses yeux «une plus grande tolérance pour nos contraintes d’adultes». Il y trouve une expérience en général «de meilleure qualité narrative que le contenu audiovisuel classique des deux dernières décennies», entendez les films et séries contemporains. Le médecin-­chef de service se rappelle encore la scène finale de Final Fantasy XV, qu’il juge simplement «brillante» et qui lui a tiré quelques larmes.

Prié de citer son souvenir de joueur le plus marquant, Nicolas Segura, dont l’image et la création sont le métier, hésite d’abord, «il y en a tellement». Il retient finalement Shadow of the Colossus, sorti au milieu des années 2000 sur PlayStation 2, «le genre de jeu où tu avances dans une quête guidé par l’amour» avant de comprendre que c’était surtout de l’égoïsme peu héroïque. «Une petite claque pour l’époque», résume-t-il.

L’école des «Dark Souls»

Et au bureau, ça sert à quelque chose? Ali Altinsoy évite de «verser dans les clichés», mais il reconnaît dans la conduite de son équipe des réflexes forgés manette en main, de la gestion des ressources à la persévérance et au droit à l’erreur. Un candidat qui mentionne le jeu vidéo parmi ses centres d’intérêt marque des points auprès de lui, «ni plus ni moins» que s’il évoquait les sports nautiques ou le cinéma. Le banquier ne croit pas pour autant à un nouveau code social de la clientèle fortunée, et rappelle que «tous nos clients ne jouent pas, que ce soit aux jeux vidéo ou au golf».

Nicolas Segura se montre plus catégorique. Le jeu vidéo exige selon lui de l’implication, de la résilience et du sang-froid sous la pression, ce qui en fait un bon terrain d’entraînement pour un entrepreneur. «Une personne prétendant avoir ces qualités, je la croirai plus volontiers sur parole si elle me dit avoir fini la trilogie des Dark Souls que si elle me présente 100 références.»

La dose et le poison

Aucun des quatre ne fait pour autant du jeu vidéo un loisir sans risque. Ali Altinsoy a vu des amis y engloutir la quasi-totalité de leur temps libre, et il s’en tient à l’adage selon lequel «c’est la dose qui fait le poison». «Il y a jeux vidéo et jeux vidéo», prévient Abdel-Hamid Mamdouh, qui insiste sur l’accompagnement des parents pour les plus jeunes. Nicolas Segura élargit la question à l’excès en général, du défilement sans fin sur un téléphone jusqu’au sport. «Tout est une question d’équilibre, même si certaines addictions sont mieux acceptées que d’autres.»

Au dirigeant curieux qui n’aurait jamais tenu une manette, les trois joueurs recommandent des portes d’entrée accessibles: Portal pour le producteur, Journey pour le médecin, Super Mario Odyssey ou Zelda: Breath of the Wild pour le banquier. Quant au tabou, il devrait s’éteindre de lui-même à mesure que la génération qui a grandi avec Mario, Sonic et Street Fighter prend les postes où se décident les carrières. Jean-Pierre voit même plus loin. «Nos EMS seront probablement un repaire de gamers dans vingt à trente ans.»

*Prénom d’emprunt.

Genève devient le décor d’un jeu vidéo gratuit

La Cité de Calvin dispose désormais de son propre jeu vidéo «open world», accessible gratuitement. Développé durant deux ans par le studio de cinéma genevois Exit Void et le média local GVA1000, Geneva Vice reconstitue la ville à l’échelle 1:1, des Pâquis à Plainpalais, avec l’objectif de couvrir tout le canton. Porté par Birdjan Kadriov et Alessandro Bucolo, le projet a d’abord été conçu comme une extension de GTA V, avant d’être redéveloppé. Sa démo est jouable depuis mi-novembre, avant une sortie sur PC et mobile.