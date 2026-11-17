Des millions de fans attendent avec impatience le jour de la sortie de Grand Theft Auto VI. Jeudi, ce sera chose faite. Le jeu suscite un tel engouement dans le monde que les absences au travail devraient fortement augmenter dès cette date, y compris en Suisse. Et dans les écoles?

En bref GTA VI sort jeudi après 13 ans d'attente et a déjà été précommandé plus de 10 millions de fois

Selon les prévisions, 1,5 million de personnes pourraient ne pas aller travailler aux Etats-Unis à cause de GTA VI

Nathalie Benn , Michael Hotz et Florin Schranz

Le monde du jeu vidéo est en ébullition: Grand Theft Auto VI sort ce jeudi 19 novembre, 13 ans après son prédécesseur, GTA V. Un tel engouement est sans précédent. Des millions de joueurs vont passer de longues heures devant leurs écrans dans les jours à venir. Car pour terminer GTA VI, il faut compter au moins 80 heures. Avec toutes les missions secondaires, cela prend nettement plus de temps.

L'enthousiasme des joueurs du monde entier est manifeste: selon la plateforme d'analyse Sensor Tower, le jeu a déjà été précommandé plus de 10 millions de fois. Et ce chiffre devrait exploser après sa sortie. GTA VI compte des millions de fans, notamment parmi les jeunes hommes.

Logitech instaure un jour de congé pour jouer aux jeux vidéo Logitech, fabricant d'accessoires informatiques, surfe sur la vague du succès de Grand Theft Auto VI en offrant un cadeau à ses employés. Dans toute l'entreprise, la société basée à Lausanne a instauré un «Game Day». Concrètement, tous les employés bénéficieront d'une journée de congé supplémentaire pour se consacrer aux jeux vidéo, et plus particulièrement au nouveau GTA. Le jour de la sortie du jeu, ce jeudi, la division gaming de Logitech organisera un événement gaming à son siège américain de San Jose. La directrice de Logitech, Hanneke Faber, déclare: «Il est temps de tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle les jeux vidéo sont une perte de temps.» Logitech Logitech, fabricant d'accessoires informatiques, surfe sur la vague du succès de Grand Theft Auto VI en offrant un cadeau à ses employés. Dans toute l'entreprise, la société basée à Lausanne a instauré un «Game Day». Concrètement, tous les employés bénéficieront d'une journée de congé supplémentaire pour se consacrer aux jeux vidéo, et plus particulièrement au nouveau GTA. Le jour de la sortie du jeu, ce jeudi, la division gaming de Logitech organisera un événement gaming à son siège américain de San Jose. La directrice de Logitech, Hanneke Faber, déclare: «Il est temps de tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle les jeux vidéo sont une perte de temps.» Plus

Des milliards de coûts pour l'économie?

En raison de l'engouement suscité par le jeu, certains experts anticipent des répercussions économiques directes. D'aucuns prévoient même une «vague d'absentéisme». Autrement dit, au lieu d'aller travailler ou à l'école, beaucoup préféreront jouer à GTA VI chez eux. Dans une interview accordée à l'«International Business Times» un économiste a estimé la baisse de production attendue pour les seuls Etats-Unis à un milliard de dollars. Selon ses prévisions, 1,5 million d'Américains ne se présenteront pas au travail jeudi.

De nombreux prestataires de services RH ont étudié ce phénomène au moyen de leurs propres enquêtes auprès des employés. Tous concluent qu'un nombre nettement plus important de bureaux resteront vides à partir de jeudi. Selon la plateforme américaine Remote, 32% d'employés supplémentaires dans le monde prennent des vacances avant et après la sortie de GTA VI par rapport à la même période en 2025.

Et les grandes entreprises suisses?

En Suisse, la tendance à prendre des congés ne semble pas aussi marquée que dans d’autres pays. Du moins, les grands employeurs comme les CFF, Nestlé et Migros ne paraissent pas s’en inquiéter; ils n’ont constaté aucune augmentation des demandes de vendredis ou de congés. Le géant orange, par exemple, déclare à Blick: «Nous partons du principe que nos employés sauront concilier travail et jeux vidéo, même avec la sortie de GTA 6.» Ils ne prévoient pas «de hausse inhabituelle des arrêts maladie».

Le fait que les joueurs suisses prennent effectivement peu congé pour le jeu de l'année est illustré par l'exemple d'un utilisateur de Reddit. Il a demandé à son employeur un jour de congé pour la sortie de GTA VI, mais s'est vu refuser ce droit. Il a alors sollicité des conseils sur un forum en ligne pour obtenir malgré tout son congé. Le droit du travail suisse est clair à ce sujet: toute personne qui ne se présente pas au travail sans motif valable ou avec un motif fallacieux doit s'attendre à des sanctions.

Des actions de prévention autour de GTA VI

Cela concerne aussi les élèves. L'engouement autour du jeu, pourtant réservé aux plus de 18 ans, est immense parmi eux, comme en témoignent les retours d'expérience du quotidien scolaire: selon Florian Buschmann, fondateur de l'initiative «Offline Heroes», plusieurs lycées professionnels ont déjà indiqué qu'ils ne programmeraient aucun atelier de prévention de la dépendance aux médias dans les premières semaines suivant la sortie du jeu.

En effet, ils s’attendent à ce qu’un grand nombre d’élèves sèchent les cours pour rester devant leurs écrans. «Il y a quelques années, je n’aurais jamais imaginé que des écoles puissent organiser leurs actions de prévention autour de la sortie d’un jeu vidéo», déclare Florian Buschmann à Blick. Dans presque tous les ateliers qu’il a animés, les élèves du primaire ont exprimé leur impatience de découvrir le jeu.