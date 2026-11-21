Le jeu vidéo, sorti en cette fin de semaine, affole les compteurs. Jamais dans l'industrie du divertissement un tel niveau de recettes n'avait été vu lors d'un lancement.

«GTA VI» explose les records: 3,79 milliards de dollars en 24h

«GTA VI» explose les records: 3,79 milliards de dollars en 24h

Yannick Weber Blick Newsdesk

L'engouement a été fou: en 24 heures après son lancement, «GTA VI» a rapporté un chiffre d'affaires de 3,79 milliards de dollars. La société Take-Two, qui détient Rockstar Games, a publié un communiqué vendredi soir, se réjouissant d'avoir établi «un nouveau record pour le divertissement, tous supports confondus, et devenant le plus gros lancement de l’histoire du divertissement».

«Nous sommes incroyablement touchés par l’accueil des joueurs du monde entier», déclare Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. La BBC, pour comparer, a choisi les chiffres du dernier film Spider-Man, celui qui pour l'instant a engrangé le plus de recettes en 2026. Loin des 3,79 milliards de «GTA VI», le blockbuster a rapporté 2,5 milliards... lors de l'entier de sa durée de vie dans les cinémas.

En 2013, «GTA V» avait rapporté 1,15 milliards en cinq jours et s'était écoulé à 235 millions d'exemplaires à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Pour «GTA VI», les pays anglo-saxons ont été particulièrement enthousiastes. Selon la BBC, les services de Rockstar Games en ligne ont vu un pic d'activité après la sortie du jeu de 11,2 fois la norme en Australie, 9,3 fois sur la côte Est des Etats-Unis ou 7 fois au Royaume-Uni. L'Allemagne et la France sont juste derrière.