Jeudi, l'armée russe a détourné l'image de «GTA VI» pour sa propagande militaire en Ukraine. Une affiche, conçue via OpenAI, mêle chars et soldats russes au message : «Choisis ta propre mission».

L'armée russe exploite la hype autour de «GTA VI» pour attirer de nouvelles recrues

L'armée russe exploite la hype autour de «GTA VI» pour attirer de nouvelles recrues

AFP Agence France-Presse

L'armée russe a profité jeudi de l'engouement mondial suscité par la sortie du jeu vidéo «Grand Theft Auto VI» pour inciter la population à s'engager dans ses rangs et combattre en Ukraine.

Le ministère de la Défense a publié sur son compte Telegram une affiche imitant l'iconique poster du jeu assorti du message: «Choisis ta propre mission».

Selon l'outil Google de détection de SynthID, un marquage invisible d'images générées par l'IA, cette affiche a été créée ou éditée avec OpenAI.

Au lieu d'images tirées du jeu, l'affiche montre des chars, missiles, drones, navires de guerre ainsi que des soldats arborant au bras le drapeau russe et le symbole «Z» – une référence à son offensive en Ukraine lancée en 2022.

Gros salaires à la clé

«GTA VI», en gestation depuis plus de huit ans, a été accueilli à sa sortie par les acclamations d'un public mondial. Il suit les aventures d'un couple à la «Bonnie and Clyde» qui tente de survivre et tracer sa voie au sein d'une ville américaine fictive, «Vice City», et ses gangs de criminels.

Moscou offre d'énormes salaires et bonus aux soldats qui s'engagent pour combattre, dans le but d'attirer des travailleurs peu rémunérés à rejoindre l'armée. La Russie ne donne pas de données officielles sur le nombre de militaires tués dans son offensive contre l'Ukraine.

Le service russe de la BBC et le média indépendant Mediazona, s'appuyant notamment sur les avis de décès publiés localement, ont cependant recensé plusieurs centaines de milliers de morts dans les rangs des forces russes.