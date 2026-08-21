Benjamin Netanyahu est visé par un mandat d'arrêt international émis par la Turquie. La justice turque l'accuse de génocide et lui reproche l'interception de la Flottille pour Gaza interceptée en eaux internationales.

Interception pour la flottille pour Gaza

AFP Agence France-Presse

La Turquie a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi qu'un autre citoyen israélien, a annoncé vendredi sur X le ministre turc de la Justice Akin Gurlek, dans le cadre d'une enquête sur l'interception de la «Flottille pour Gaza» et la détention des militants à bord.

«Dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l'attaque en eaux internationales contre les activistes de la Flottille (...) et conformément aux mandats d'arrêt émis le 14 juillet 2026 à l'encontre de Benjamin Netanyahu et Afek Moskovitch pour «génocide», le ministère de la Justice a demandé au ministère de l'Intérieur d'émettre des notices rouges en vue de leur arrestation internationale», a affirmé le ministre turc.