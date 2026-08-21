La Turquie a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi qu'un autre citoyen israélien, a annoncé vendredi sur X le ministre turc de la Justice Akin Gurlek, dans le cadre d'une enquête sur l'interception de la «Flottille pour Gaza» et la détention des militants à bord.
«Dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l'attaque en eaux internationales contre les activistes de la Flottille (...) et conformément aux mandats d'arrêt émis le 14 juillet 2026 à l'encontre de Benjamin Netanyahu et Afek Moskovitch pour «génocide», le ministère de la Justice a demandé au ministère de l'Intérieur d'émettre des notices rouges en vue de leur arrestation internationale», a affirmé le ministre turc.