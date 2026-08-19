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Un appel au Croissant-Rouge
Israël va ouvrir une enquête sur la mort de Hind Rajab

L'armée israélienne ouvre une enquête sur la mort de Hind Rajab, 5 ans, tuée à Gaza en janvier 2024. Son corps avait été retrouvé dans une voiture criblée de balles après un appel au Croissant-Rouge.
Publié: il y a 38 minutes
Cette photo, non datée et fournie par la famille, montre Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur la mort de Hind Rajab, cinq ans, tuée à Gaza en 2024, après avoir publié les conclusions de ses enquêtes préliminaires sur cinq «incidents exceptionnels survenus au cours des combats» dans le territoire palestinien.

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Le corps de Hind Rajab a été retrouvé dans une voiture criblée de balles à Gaza, plusieurs jours après que la fillette a été entendue pour la dernière fois, lors d'un long appel téléphonique désespéré avec le Croissant-Rouge palestinien, le 29 janvier 2024.

«A la suite de l'examen des conclusions (de l'enquête préliminaire) et en raison de manquements présumés dans la coordination du déplacement de l'ambulance du Croissant-Rouge palestinien, il a été décidé d'ouvrir une enquête criminelle sur cet incident», affirme l'armée.


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