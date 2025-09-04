Le festival de Venise a ovationné mercredi «The Voice of Hind Rajab», un film sur une fillette palestinienne tuée à Gaza. La projection a été suivie de 23 minutes d'applaudissements, avec des spectateurs brandissant des drapeaux palestiniens.

A Venise, un film choc entend «donner une voix» aux victimes de Gaza

1/4 Vêtus de noir, les acteurs du film ont brandi une photo d'Hind Rajab sur le tapis rouge. Photo: RICCARDO ANTIMIANI

ATS Agence télégraphique suisse

Le festival de Venise a ovationné mercredi «The Voice of Hind Rajab», un film sur une fillette palestinienne de cinq ans tuée à Gaza en janvier 2024 par l'armée israélienne. La Mostra tient son film-événement.

La projection officielle a été suivie d'une ovation de 23 minutes, des spectateurs ont brandi des drapeaux palestiniens et des slogans ont retenti dans la salle du palais des festivals, a constaté l'AFP. L'équipe du film composée d'acteurs palestiniens a terminé en larmes.

Deux heures plus tôt, vêtus de noir et brandissant une photo d'Hind Rajab, les acteurs et la réalisatrice Kaouther Ben Hania avaient foulé le tapis rouge, accompagnés du couple hollywoodien formé par Rooney Mara et Joaquin Phoenix, producteurs exécutifs. «Ils sont là pour soutenir le film. Je suis très heureuse, je n'aurais jamais pensé que cela serait possible», a dit la réalisatrice à la presse.

Un appel au secours poignant

Au coeur du film: les enregistrements de l'appel aux secours d'Hind Rajab qui ont été enregistrés et ont suscité une vive émotion internationale. «Lorsque j'ai entendu pour la première fois la voix d'Hind Rajab, il y avait quelque chose de plus que sa voix. C'était la voix de Gaza qui appelait à l'aide et personne ne pouvait entrer», a affirmé Kaouther Ben Hania.

En lice pour le Lion d'or, le film confirme la dimension politique de la 82e Mostra, qui avait été marquée samedi par une manifestation de plusieurs milliers de personnes pour exhorter le festival à prendre clairement position contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza.

«Nous voyons que, partout dans le monde, les médias présentent les morts à Gaza comme des dommages collatéraux. Je trouve cela si déshumanisant et c'est pourquoi le cinéma, l'art et toutes les formes d'expression sont si importants pour donner une voix et un visage à ces personnes», a ajouté Kaouther Ben Hania.

Fillette retrouvée morte en 2024

Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, avait prévenu en juillet que le film aurait «un fort impact sur le public». Hind Rajab a été retrouvée morte à l'intérieur d'une voiture criblée de balles dans la ville de Gaza, plusieurs jours après avoir passé des heures au téléphone, le 29 janvier 2024, avec le Croissant-Rouge palestinien, alors que le véhicule dans lequel elle voyageait avec des membres de sa famille avait été visé par des soldats israéliens.

La réalisatrice a raconté sur Instagram avoir entendu presque par hasard les extraits des appels à l'aide d'Hind Rajab et contacté le Croissant-Rouge. «J'ai longuement parlé avec la mère d'Hind, avec les personnes qui étaient [avec elle] à l'autre bout du fil, ceux qui ont essayé de l'aider. J'ai écouté, j'ai pleuré, j'ai écrit», a ajouté la Franco-Tunisienne de 48 ans, qui a obtenu le consentement de la famille.

Le film d'une heure et demie se déroule dans le centre d'appel du Croissant-Rouge, sous tension entre volonté de secourir la fillette et nécessité de respecter les protocoles d'urgence et ne pas mettre en danger les sauveteurs. «Des larmes ont été versées chaque jour» du tournage, a relaté l'acteur Amer Hlehel tandis que Motaz Malhees a confié que tourner ce film l'avait ramené à son enfance à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Film soutenu par Brad Pitt

Outre le couple Phoenix/Mara, «The Voice of Hind Rajab» bénéficie du soutien de Brad Pitt et des réalisateurs Alfonso Cuaron et Jonathan Glazer ("La Zone d'intérêt"), eux aussi producteurs exécutifs. Jointe par téléphone à Gaza-ville, la mère d'Hind Rajab, Wissam Hamada, espère de son côté que «ce film contribuera à arrêter cette guerre destructrice et à sauver les autres enfants de Gaza».

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, qui n'a jamais annoncé d'enquête formelle, a indiqué que les circonstances de la mort de la fillette étaient encore «en train d'être examinées». Selon elle, «l'incident est à un stade d'examen avancé du Mécanisme d'évaluation et de détermination des faits de l'état-major général, un organisme professionnel et indépendant chargé d'examiner les incidents exceptionnels survenus pendant la guerre».

Après Venise, le film ira aux festivals de Toronto, Londres, Saint-Sébastien et Busan. Il a aussi été choisi par la Tunisie pour la représenter aux Oscars.