Les autorités israéliennes ont expulsé dimanche deux militants, espagnol et brésilien. Ils avaient arrêtés à bord de la «flottille pour Gaza», a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Israël annonce la libérations des deux militants détenus

Israël annonce la libérations des deux militants détenus

ATS Agence télégraphique suisse

«Après l'enquête terminée, les deux provocateurs professionnels, Saif Abukeshek et Thiago Ávila, membres de la flottille de provocation, ont été expulsés aujourd'hui d'Israël», a indiqué le ministère israélien sur X, sans préciser vers quel pays les deux hommes ont été expulsés.

L'Espagnol Saif Abukeshek et le Brésilien Thiago Ávila avaient été conduits en Israël pour interrogatoire après l'interception par la marine israélienne de leur bateau dans les eaux internationales au large de la Grèce le 30 avril.

175 militants déjà relâchés

Quelque 175 autres militants de nombreuses nationalités de la flottille Global Sumud (GSF) ont, eux, tous été rapidement relâchés en Grèce.

L'Espagne, qui entretient des relations exécrables avec Israël, ainsi que le Brésil et l'ONU avaient appelé à la libération rapide des deux militants.