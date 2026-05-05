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«Flottille pour Gaza»
Israël veut prolonger la détention de deux activistes

Deux activistes de la «flottille pour Gaza» sont détenus en Israël après leur arrestation dans les eaux internationales. L'État israélien demande aujourd'hui à Ashkelon une prolongation de leur détention de six jours.
Publié: il y a 55 minutes
Deux activistes de la flottille pour Gaza restent détenus en Israël après leur arrestation en mer.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'Etat israélien va demander mardi devant le tribunal une prolongation de six jours de la détention des activistes de la «flottille pour Gaza», a indiqué à l'AFP l'ONG Adalah qui les représente. Les deux hommes avaient été arrêtés jeudi au large de la Grèce. L'audience est prévue dans la journée à Ashkelon, sur la côte israélienne, où sont détenus l'Espagnol Saïf Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila. La justice israélienne avait validé dimanche une première prolongation de deux jours de leur incarcération.

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«Nos avocats ont été informés que l'Etat demandait une extension de six jours», a affirmé Miriam Azem, responsable de l'ONG de défense des droits humains israélienne. Les deux hommes, en grève de la faim selon l'organisation, avaient été arrêtés sur leurs bateaux jeudi au large de la Crète, avec quelque 175 autres militants de nombreuses nationalités, tous ensuite relâchés en Grèce.

Maltraitances et mauvais traitements

L'ONG a dénoncé les «maltraitances psychologiques et mauvais traitements» qu'ils subiraient en prison, des accusations rejetées par les autorités israéliennes. Israël accuse Saïf Abu Keshek et Thiago Avila de lien avec le Hamas palestinien, au pouvoir à Gaza, une accusation sans fondement selon l'Espagne, concernant son ressortissant.

Madrid s'est insurgé de leur arrestation, dans les eaux internationales et à des centaines de kilomètres d'Israël, la qualifiant de «complètement illégale» et «inacceptable». La flottille pour Gaza comptait au départ une cinquantaine de bateaux et vise selon ses organisateurs, à briser le blocus israélien du territoire palestinien dévasté par la guerre, où l'accès de l'aide humanitaire reste fortement restreint.

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