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Au cœur d’un bras de fer
L’Espagne exige la libération d’un militant détenu en Israël

L'Espagne presse Israël de libérer Saif Abu Keshek, arrêté au large de la Grèce et accusé de liens avec le Hamas. Sa détention, prolongée jusqu'au 10 mai, est jugée «illégale» par Madrid.
Publié: il y a 54 minutes
L’Espagne réclame la libération d’un militant propalestinien détenu en Israël.
Photo: AFP

L'Espagne a exigé de nouveau mardi la «libération immédiate» du ressortissant espagnol Saif Abu Keshek, membre de la «Flottille pour Gaza», après la prolongation de sa détention jusqu'à dimanche en Israël par un tribunal d'Ashkelon, a déclaré une source du ministère des Affaires étrangères.

Appelant au «respect de tous ses droits» et qualifiant sa détention d'"illégale», cette même source a assuré dans un message transmis à la presse que «le consul continuerait à lui rendre visite, en lui apportant toute la protection nécessaire et en restant en contact permanent avec sa famille».

L'Espagnol et le Brésilien Thiago Silva, dont la détention a aussi été prolongée jusqu'à dimanche, ont été arrêtés au large de la Grèce. L'Etat israélien, qui avait réclamé cette nouvelle prolongation de six jours, accuse les deux hommes de liens avec le Hamas palestinien au pouvoir à Gaza - ce qu'ils nient fermement.

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