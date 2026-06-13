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Mise en examen pour tentative de meurtre
Elle accouche seule chez elle et abandonne son nouveau-né à la lisière de la forêt

Une femme de 19 ans a été mise en examen pour tentative de meurtre sur mineur après l’abandon en forêt de son nouveau-né dans le Haut-Rhin. L’enfant a été secouru et est hors de danger.
Publié: il y a 30 minutes
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Sur place, des gendarmes ont découvert «un nouveau-né posé à même le sol, nu, le cordon ombilical autour du cou». (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

Une femme de 19 ans a été mise en examen pour tentative de meurtre sur mineur après avoir laissé son nouveau-né seul, à même le sol, en lisière d'une forêt du Haut-Rhin, a annoncé samedi le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz.

Le 7 juin tôt le matin à Wittelsheim, près de Mulhouse, un témoin indiquait à la gendarmerie avoir vu cette femme courir une couette à la main, les jambes nues et ensanglantées.

Des gendarmes se rendaient sur les lieux et découvraient «un nouveau-né posé à même le sol, nu, le cordon ombilical autour du cou». Alertés, les pompiers ont pu secourir le bébé.

«Sous le coup de la peur»

La jeune femme, retrouvée chez elle où il y avait beaucoup de sang, a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait fait un test de grossesse positif trois semaines plus tôt et qu'elle voulait avorter, selon un communiqué du procureur.

Sa mère et sa grand-mère ont indiqué de leur côté l'avoir questionnée sur son ventre arrondi et qu'elle avait nié être enceinte.

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Le terme arrivant, la jeune mère a accouché seule au domicile familial, sans que sa famille l'entende. Elle dit avoir «voulu cacher le bébé pour que ses parents ne l'entendent pas pleurer», expliquant «avoir agi sous le coup de la peur sans avoir l'intention de tuer l'enfant, lui faire du mal ni même l'abandonner», a ajouté le magistrat.

Mise en examen pour tentative de meurtre

Placée en garde à vue jeudi, la jeune femme a été mise en examen pour tentative de meurtre. Son contrôle judiciaire lui interdit d'entrer en contact avec ses parents, le père présumé du bébé - qui l'a reconnu - et avec l'enfant en dehors des nécessités de la procédure d'assistance éducative ordonnée par la justice.

Le nouveau-né était légèrement blessé au moment de sa prise en charge mais se porte désormais bien, selon la même source.

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