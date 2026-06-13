L'initiative des 10 millions, sur laquelle les électeurs voteront ce dimanche, divise fortement l'opinion publique. La votation devrait massivement mobiliser les électeurs et le taux de participation s'annonce plus élevé que d'habitude.

«Une Suisse à 10 millions» déchaîne les passions à travers le pays

«Une Suisse à 10 millions» déchaîne les passions à travers le pays

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Dimanche 14 juin, les Suisses voteront sur l'initiative des 10 millions de l'UDC et la nouvelle loi sur le service civil.

Un taux de participation élevé est attendu, avec des estimations autour de 54%, au-dessus de la moyenne suisse historique de 45%

Certaines régions affichent déjà des taux impressionnants: 54,8% à Bâle-Ville, 47,8% à Berne et 50,85% à Schwytz.

Daniel Ballmer

Ça y est, la campagne entre dans sa dernière ligne droite. Dimanche, la Suisse se prononcera sur l’initiative des 10 millions et sur la nouvelle loi pour le service civil. Et une chose est sûre: l'initiative de l'UDC déchaîne les passions.

Une forte participation électorale se dessine, d'après un sondage réalisé par Blick dans plusieurs villes et communes. Les estimations tablent sur un taux de participation d'environ 54% à l'échelle fédérale, soit nettement supérieur à la moyenne suisse autour de 45%.

La participation électorale sera probablement un facteur déterminant, car le scrutin s'annonce serré. La mobilisation des différents camps politiques sera donc cruciale. A titre de comparaison, lors de l’initiative sur l’immigration de masse en 2014, près de 56,6% des électeurs s'étaient rendus aux urnes.

Une participation record

Dans la ville de Saint-Gall, le taux de retour des bulletins de vote par correspondance s’élève actuellement à 39,3%. A cela s'ajoutent 6% de votes électroniques, soit un total de 45,3%. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne historique de 28%. Le taux de participation final devrait atteindre 55%.

L'intérêt pour la votation est encore plus vif à Bâle-Ville. Son taux de participation atteint déjà 54,8% et devrait avoisiner les 58%, soit nettement au-dessus de la moyenne. La situation est similaire dans la ville de Berne, où le taux de participation s'élève pour l'instant à 47,8%, un chiffre sensiblement supérieur à celui des dernières votations fédérales.

Engouement en ville et à la campagne

Dans la commune de Schwytz, le taux de retour s’élève pour l'instant à 50,85%. «Nous prévoyons un taux de participation d'environ 60%», déclare le secrétaire communal Michael Schär. Dans la ville de Zurich, le taux de participation par correspondance est encore plus élevé, soit 53,5%. En parallèle, les autorités communales de Davos (GR) s’attendent à une forte participation de 60%. A ce jour, 48,1% des 6649 électeurs auraient déjà voté.

A noter que la mobilisation semble être tout aussi forte en ville qu’à la campagne. Selon les sondages, une majorité de la population rurale est plutôt favorable à l’initiative, tandis que les citadins y sont majoritairement opposés.

Par exemple, la commune bernoise de Konolfingen a reçu environ 1800 plis de vote jusqu’à jeudi. Dans cette commune de 5500 habitants, ce chiffre correspond à un taux de participation d’environ 42,8%. Ces chiffres sont élevés mais encore loin du record d'il y a 34 ans. En 1992, 78,7% des électeurs avaient participé au vote contre l’adhésion à l’EEE.