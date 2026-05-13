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Suspicion de gastro-entérite
Un mort à bord d'un paquebot à Bordeaux, plus de 1700 personnes confinées

Plus de 1700 personnes sont confinées à bord d’un paquebot à Bordeaux suite au décès d’un passager et des cas de troubles digestifs. Des analyses sont en cours pour identifier l’origine de l’infection.
Publié: il y a 55 minutes
Une cinquantaine de passagers ont manifesté des troubles gastro-intestinaux.
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AFP Agence France-Presse

Plus de 1700 personnes sont confinées à bord d'un paquebot de croisière arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à Bordeaux en provenance de Brest, après le décès d'un passager et une suspicion d'infection digestive aiguë, a-t-on appris auprès des autorités sanitaires.

Parmi les 1233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais, outre le nonagénaire décédé, une cinquantaine ont manifesté des troubles gastro-intestinaux et des analyses sont en cours pour détecter la présence éventuelle de norovirus, selon la source qui précise que 514 membres d'équipage sont également à bord.

Sans aucune mesure de sécurité

Le navire de la compagnie Ambassador Cruise Line, parti des Îles Shetland le 6 mai, a fait escale à Belfast, Liverpool et Brest avant de rejoindre Bordeaux, d'où il doit repartir en principe vers l'Espagne.

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Mercredi à la mi-journée, il était à quai au centre-ville, sans aucune mesure de sécurité à terre. Des passagers prenaient des photos de la capitale girondine depuis un pont du paquebot.

De premières analyses à bord ont écarté la présence de norovirus mais des analyses complémentaires sont en cours au centre hospitalier de Bordeaux, ont indiqué les autorités sanitaires.

Tout lien avec l'hantavirus est écarté

Elles n'excluent pas l'hypothèse d'un problème alimentaire et écartent tout lien avec l'hantavirus, à l'origine du décès récent de trois passagers à bord du bateau de croisière MV Hondius qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Le pic des symptômes, vomissements et diarrhées, est survenu le 11 mai quand le navire était à Brest, selon la source. La victime nonagénaire est décédée avant l'arrivée dans le port breton.

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