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«Avez-vous une question à poser au président Poutine?»
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Trump gaffe face à Zelensky:«Avez-vous une question à poser au président Poutine?»

Faux pas lors du sommet de l'OTAN
Trump confond l'Iran avec le Japon et Zelensky avec Poutine

Le président américain Donald Trump fait parler de lui après plusieurs faux pas commis lors du sommet de l'OTAN. Il a notamment affirmé que la «République islamique du Japon» avait tiré 111 missiles sur les Etats-Unis et a confondu Zelensky avec Poutine.
Publié: il y a 22 minutes
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Le président américain Trump a quitté le sommet de l'OTAN.
Photo: keystone-sda.ch
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Janine Enderli

Alors que le président américain Donald Trump siégeait à Ankara aux côtés de ses homologues de l'OTAN, l'armée américaine a lancé une attaque aérienne de grande envergure contre l'Iran. Dès lors, il était évident que ces frappes de dernière minute allaient cannibaliser les débats. Cette nouvelle escalade a totalement éclipsé le sommet, s'imposant comme le sujet central de toutes les discussions, devant comme derrière les coulisses.

Mais c'est lors d'une conférence de presse que la situation a pris un tournant surréaliste. Interrogé sur ces attaques, Donald Trump a provoqué la stupéfaction générale en commettant une incroyable bourde. Il a affirmé que la «République islamique du Japon» avait tiré 111 missiles sur les Etats-Unis. La confusion s’est immédiatement emparée des journalistes et des responsables politiques présents.

Explosion de mèmes sur le web

Sur Internet aussi, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes se sont précipités pour partager des mèmes et se moquer de la «République islamique du Japon» de Trump.

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Ainsi, diverses images montraient la cheffe de l’Etat japonaise, Sanae Takaichi, sous un nouveau jour. Dans un autre message, un internaute s’est permis d’inventer d’autres néologismes: «La République islamique du Japon, la Fédération unie de Narnia, la Nation de l’étang réfléchissant d’Algen-ia et la République Donald Trump de Dumm-Bodien & Tacostan.»

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« Avez-vous une question à poser au président Poutine ? »

Ce ne fut pas la seule scène où Trump a suscité des froncements de sourcils. Lors d’une séance de questions-réponses avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a soudain semblé l’appeler «Poutine». « Qui a une question à poser au président Poutine?», a demandé Trump aux journalistes, en désignant clairement Zelensky. Un éclat de rire a alors retenti dans la salle.

Trump a tenté de déjouer la situation en rétorquant: «Non, je parle de Poutine, pas de Zelensky. Avez-vous une question pour le président Poutine?» Le président américain a ensuite affirmé qu’il transmettrait la question à Poutine. Le président américain a déclaré avoir mené des discussions avec les deux parties ces derniers jours. Tant la Russie que l’Ukraine souhaiteraient trouver une solution.

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