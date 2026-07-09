Trump menace l'Iran de frappes «bien pires» si ses attaques continuent

Les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi comme annoncé par Donald Trump, qui a menacé d'en mener de «bien pires» si Téhéran poursuit ses attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

«Ceci est une réponse aux bombardements de navires menés hier par l'Iran. Si ça se reproduit, ce sera bien pire», a lancé sur sa plateforme Truth Social le président américain, qui avait promis que l'armée américaine allait «frapper fort cette nuit».

Donald Trump avait estimé plus tôt dans la journée que le cessez-le-feu ne tenait plus, après des échanges de frappes qui fragilisent les efforts en vue d'une trêve durable. Mais il avait assuré que les nouveaux affrontements meurtriers prendraient fin «très rapidement» et laissé la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran.

Les deux médiateurs, Qatar et Pakistan, ont appelé, à l'instar de l'ONU, à la désescalade. L'armée américaine a indiqué sur X que ses nouvelles frappes visent à «affaiblir davantage (la) capacité» de Téhéran «à entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz», que Washington «tient pour responsable» des récentes attaques contre des navires commerciaux y transitant.

Source: AFP