Trump menace l'Iran de frappes «bien pires» si ses attaques continuent
Les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi comme annoncé par Donald Trump, qui a menacé d'en mener de «bien pires» si Téhéran poursuit ses attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
«Ceci est une réponse aux bombardements de navires menés hier par l'Iran. Si ça se reproduit, ce sera bien pire», a lancé sur sa plateforme Truth Social le président américain, qui avait promis que l'armée américaine allait «frapper fort cette nuit».
Donald Trump avait estimé plus tôt dans la journée que le cessez-le-feu ne tenait plus, après des échanges de frappes qui fragilisent les efforts en vue d'une trêve durable. Mais il avait assuré que les nouveaux affrontements meurtriers prendraient fin «très rapidement» et laissé la porte ouverte à la poursuite des tractations diplomatiques avec Téhéran.
Les deux médiateurs, Qatar et Pakistan, ont appelé, à l'instar de l'ONU, à la désescalade. L'armée américaine a indiqué sur X que ses nouvelles frappes visent à «affaiblir davantage (la) capacité» de Téhéran «à entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz», que Washington «tient pour responsable» des récentes attaques contre des navires commerciaux y transitant.
Source: AFP
L'Iran fait état de plusieurs explosions sur ses côtes
Des explosions ont été entendues à plusieurs endroits le long des côtes iraniennes alors que les Etats-Unis lançaient de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi soir, ont indiqué les médias d'Etat.
Des avions de combat ont été entendus au-dessus de l'île de Kish et plusieurs explosions ont secoué les villes portuaires de Bandar Abbas, Konarak et Chabahar, dont certaines ont subi des coupures d'électricité, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi pour «affaiblir la capacité» de Téhéran à cibler des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a déclaré que Washington allait «frapper fort» dans la nuit.
«Les forces américaines ont commencé à mener de nouvelles frappes contre l'Iran afin d'affaiblir davantage sa capacité à entraver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable des récentes agressions injustifiées contre des navires commerciaux et des équipages civils transitant librement sur une voie de navigation internationale vitale», a écrit l'armée américaine sur X.
Source: AFP
L'Iran fait état d'un appel entre son chef de la diplomatie et le Premier ministre qatari
Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu mercredi avec le Premier ministre du Qatar, selon la diplomatie iranienne, sur fond de cessez-le-feu fragilisé par de nouvelles frappes entre la République islamique et les Etats-Unis.
Lors de cette conversation téléphonique, Abbas Araghchi et Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ont «souligné l'importance de l'utilisation des capacités diplomatiques (...) et ont insisté sur la nécessité de maintenir les contacts et la coordination afin d'éviter une escalade des tensions dans la région», a précisé le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.
Le Qatar avait accusé mardi l'Iran d'avoir ciblé un de ses méthaniers au large des côtes d'Oman et convoqué le chargé d'affaires à Doha.
Source: AFP
Trump assure que les nouveaux affrontements prendront fin «très rapidement»
Les nouveaux affrontements qui ont éclaté entre les Etats-Unis et l'Iran malgré la trêve prendront fin «très rapidement», a déclaré mercredi Donald Trump à l'issue d'un sommet de l'Otan à Ankara.
«Je pense que ce qui se passe va prendre fin très rapidement», a dit le président américain, assurant ne pas penser que «la guerre va recommencer». «Ils ont frappé quelques navires et donc on les a frappés beaucoup plus fort, mais nous n'avons pas l'intention de continuer sur le long terme», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les attaques iraniennes n'ont fait ni blessé américain ni dégât majeur
Les dernières attaques lancées par l'Iran n'ont fait aucune victime américaine et n'ont causé aucun dégât majeur aux installations, a déclaré mercredi un responsable militaire américain.
«Tous les missiles et drones tirés par l'Iran ont été interceptés ou n'ont pas réussi à causer de dégâts majeurs», a-t-il indiqué à l'AFP sous couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Le Liban exige le retrait d'Israël de deux «zones pilotes»
Le Liban exige qu'Israël se retire de deux «zones pilotes» dans le sud du pays avant de participer à un nouveau cycle de pourparlers prévu à Rome, a indiqué mercredi une source diplomatique au courant des négociations à l'AFP. L'Italie et Israël ont annoncé que ces négociations se tiendraient les 15 et 16 juillet à Rome, mais les autorités libanaises n'ont pas encore annoncé leur position.
Source: AFP
Selon Trump, les Etats-Unis vont frapper «fort» l'Iran cette nuit
Donald Trump a affirmé mercredi que les Etats-Unis allaient frapper «fort» l'Iran cette nuit, à l'issue du sommet de l'Otan à Ankara. «Nous allons les frapper fort cette nuit», a déclaré le président américain devant la presse, interrogé sur la reprise des frappes américaines contre l'Iran.
Source: ATS
6000 marins encore bloqués à Ormuz d'après l'agence maritime de l'ONU
L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a évalué mercredi à environ 6000 le nombre de marins toujours bloqués dans le Golfe, dans un message condamnant la reprise des hostilités dans la région et le détroit d'Ormuz.
«Ces attaques ne font qu'exacerber la peur, l'incertitude et la tension psychologique que subissent déjà les quelque 6.000 marins qui restent bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité», a déclaré Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI dans un communiqué.
Ce dernier a également exhorté les différents acteurs "à éviter d'exposer les marins à des dangers inutiles en faisant transiter leurs navires par le détroit".
Ces déclarations font suite à celles mercredi du président américain Donald Trump affirmant que le cessez-le-feu avec l'Iran est "terminé", après de violents échanges de frappes entre les deux camps y compris des tirs sur des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz.
Source: AFP
Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est «terminé»
Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé», ouvrant toutefois la porte à une reprise éventuelle des discussions. «En ce qui me concerne, c'est terminé», a-t-il lancé au deuxième jour d'un sommet de l'OTAN.
«C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs», a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison Blanche a toutefois laissé entendre que les négociateurs pourraient poursuivre les discussions, après l'avoir consulté.
Jared Kushner et Steve Witkoff sont «de bons négociateurs, ils veulent négocier», a-t-il ainsi affirmé, mais «ils doivent revenir vers moi». Le président américain n'a pas eu de mots assez durs contre les dirigeants iraniens qu'il a qualifiés d'«ordures» avec qui il refusait désormais de discuter.
«Je ne veux plus avoir affaire à eux, ce sont des ordures. (...) ce sont des malades», a-t-il encore affirmé. Ils sont vicieux, ce sont des gens violents, et s'ils avaient l'arme nucléaire, ils l'utiliseraient», a-t-il ajouté. «Tout le monde est d'accord: pas d'arme nucléaire. On passe un marché. Ils sortent, plaisantent devant la presse, ils disent qu'on n'en a même jamais parlé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux, ils sont fous», a-t-il encore déclaré.
Source: AFP
Un membre des Gardiens de la Révolution tué après des frappes américaines
Des frappes américaines menées mercredi contre l'Iran ont coûté la vie dans le sud-ouest du pays à un membre de la marine des Gardiens de la Révolution, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.
«Un membre des Gardiens, Mohammad Reza Khazini, a été touché par des éclats d'obus et est tombé en martyr alors qu'il affrontait des drones ennemis» à Mahshahr, ville portuaire située non loin de l'Irak, indique Irna, citant un communiqué des Gardiens, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
Source: AFP