Les élections législatives anticipées de ce dimanche 29 novembre pourraient ramener la droite au pouvoir, en coalition cette fois avec l'extrême-droite. Un signal politique majeur pour l'Europe.

En bref Les Espagnols votent ce dimanche 29 novembre lors d'élections législatives anticipées pour choisir entre des visions très différentes de leur pays. Parmi les enjeux majeurs: l'extrême droite pourrait intégrer le gouvernement, ce qui marquerait une rupture historique.

L'avenir de la politique migratoire et des relations avec les régions autonomes, comme la Catalogne, est au cœur des débats. Les positions sur l'économie, le logement et les politiques sociales s'affrontent également.

176 sièges sont nécessaires pour obtenir une majorité absolue au Congrès. Un sondage 40dB indique que 31,7 % des citoyens considèrent le logement comme la priorité principale de ces élections.

Richard Werly Journaliste Blick

Leur dernière journée avant le vote de ce dimanche aura été révélatrice. Pour Pedro Sánchez, le Premier ministre socialiste espagnol sortant, le choix d'une randonnée en VTT, pour envoyer un signal de plus à la jeunesse. Pour Alberto Núñez Feijóo, le leader du Partido Popular (droite traditionnelle), une visite dans l'enclave de Ceuta, de l'autre côté de la Méditerranée, où des milliers de jeunes migrants marocains ont pénétré de force les 30 et 31 juillet derniers. Deux Espagne qui s'opposent en cette fin de campagne électorale, dont le sort dépendra largement de la percée d'une troisième force politique: le parti d'extrême droite Vox, dirigé par Santiago Abascal.

La fin de Pedro Sánchez?

Le Premier ministre sortant, au pouvoir depuis 2018, est le dernier chef de gouvernement de gauche d'un grand pays de l'Union européenne. A la tête de gouvernements fragiles, grâce à l'apport de la gauche radicale et au soutien de partis indépendantistes catalans et basques, il a réussi à se maintenir et s'est imposé comme l'opposant européen en chef à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou. Un survivant. Un résistant. Pas étonnant que Sánchez ait choisi de faire campagne avec le slogan «La force du peuple». Sauf que la relative prospérité économique n'empêche pas le sentiment de déclassement d'une partie de la population. Les catastrophes ferroviaires à répétition pèsent aussi lourd. S'il quitte le pouvoir, une page sera tournée.

Donald Trump, le trouble-fête

Si le parti Vox obtient plus d'une soixantaine de députés et entre au gouvernement en coalition avec la droite traditionnelle – pour la première fois depuis le retour de la démocratie en 1977, après la fin du franquisme –, il devra largement cette victoire au mouvement MAGA de Trump. Vox a copié-collé les thèmes MAGA, à commencer par la dénonciation des migrants. Son mot d'ordre est la «remigration». L'assaut sur Ceuta lui a servi de tremplin. Problème: le camp de Trump a été écrasé dans les urnes le 3 novembre, lors des élections de mi-mandat. Vox peut donc redouter le même sort.

L'indépendantisme en berne

Finies, les aspirations indépendantistes en Catalogne ou au Pays basque? Il y a neuf ans, le 1er octobre 2017, les Catalans votaient lors d'un référendum inconstitutionnel sur l'indépendance de leur région. Environ 43 % seulement des électeurs s'étaient déplacés. Les partis indépendantistes se sont ensuite divisés et le leader catalan, Carles Puigdemont, continue de vivre en Belgique, même s'il doit bénéficier de la loi d'amnistie de juin 2024, adoptée par le Parlement à l'initiative du gouvernement Sánchez. Dans les faits, l'indépendantisme est en berne. Vox plaide pour une recentralisation. Le Partido Popular essaie de capter les électeurs indépendantistes de droite. L'Espagne ne semble plus en voie d'éclatement.

Ceuta, le cauchemar

Ce qui s'est passé dans l'enclave de Ceuta à la fin de juillet 2026 est un cauchemar pour une Espagne qui vient de régulariser 500'000 migrants. Le pari du gouvernement Sánchez est que l'économie espagnole a besoin de cette main-d'œuvre, ce qui se justifie dans les faits. La grande majorité des migrants régularisés sont originaires d'Amérique latine. L'assaut de Ceuta réveille le spectre d'une immigration massive en provenance d'Afrique du Nord, illustrée par les arrivées régulières d'embarcations aux Baléares ou dans les îles Canaries. Problème: l'Espagne est accusée, au sein de l'UE, de mener sa propre politique migratoire et de «démanteler» Schengen. Le sujet sera prioritaire pour le nouveau gouvernement.

Le logement, plaie économique

La croissance économique espagnole, d'environ 2,5 % en 2026, est une façade. Le prix des logements s'envole dans les grandes villes, notamment sous la pression des plateformes de location touristique, comme Airbnb. Cette question est au centre des revendications sur le pouvoir d'achat. Le socialiste Sánchez a promis de réguler les loyers et les plateformes. La droite promet de construire des logements sociaux. Dans tous les cas, le modèle espagnol, souvent vanté, apparaît en difficulté.