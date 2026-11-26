Ils n'en peuvent plus. Face à la flambée des prix des logements dans la capitale espagnole, les Madrilènes exigent des mesures. C'est ce qui va peut-être sauver le socialiste Pedro Sanchez.

En bref Les électeurs espagnols se rendent aux urnes ce dimanche 29 novembre pour des élections législatives anticipées dominées par trois questions: la chute possible du Premier ministre Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 2018, le pouvoir d'achat et les migrants.

Le gouvernement socialiste espagnol a intensifié le contrôle des locations touristiques illégales sur des plateformes comme Airbnb.

Le nombre de logements touristiques à Madrid est passé de 22'435 en août 2024 à 13'431 en mai 2026. Les effets sur les loyers et l'accès au logement restent un enjeu clé pour évaluer l'impact réel.

Richard Werly Journaliste Blick

Difficile d’imaginer un contraste politique plus criant. Au Real Casino de Madrid, le prestigieux club royal qui accueille l’élite de la capitale espagnole près de la Puerta del Sol, Pedro et ses amis discutent, dans un salon de la somptueuse bibliothèque, des élections législatives anticipées de ce dimanche 29 novembre.

Le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez ou son opposant du Parti populaire (conservateur), Alberto Núñez Feijóo? La montée a priori inexorable de Vox, le parti d’extrême droite anti-migrants dirigé par le charismatique Santiago Abascal? Non.

C’est de tout autre chose que parlent les membres de ce trio, composé d’un avocat, d’un universitaire et du propriétaire d’une enseigne commerciale madrilène connue: la guerre anti-Airbnb qui déchire le pays et les électeurs.

«Ils mettent le feu à Madrid»

«Les loueurs Airbnb mettent le feu à Madrid et à de nombreuses villes», concède Pedro, 63 ans, soucieux de ne pas donner son nom parce que son propre fils, dit-il, «fait partie des loueurs avec trois appartements sur la plateforme». «A ce rythme, nous allons tous finir par être expulsés pour faire place à de riches touristes indiens.»

Ses deux convives rajustent leur cravate, obligatoire dans ce club très sélect. Juste à côté, les «unes» des principaux quotidiens espagnols sont étalées sur la grande table de consultation de la presse.

«El País», le quotidien de centre gauche, parle encore d’Airbnb à propos d’un litige entre propriétaires et la plateforme américaine à Valence. «El Mundo» et «La Razón», ses deux concurrents conservateurs, reviennent dans leurs éditoriaux sur l’effet Maricarmen Abascal, du nom de cette octogénaire madrilène (décédée depuis), expulsée de son logement le 23 septembre 2026, après l’avoir occupé pendant 71 ans, à la suite du rachat de son immeuble par un fonds d’investissement.

«Airbnb, c’est le pire de l’Espagne, poursuit Miguel, le propriétaire de magasins franchisés de vêtements. Vous creusez un peu derrière les 17'000 logements madrilènes offerts sur la plateforme, et vous tombez sur la spéculation immobilière, le surtourisme, l’évasion fiscale. Et sur le fossé entre ceux qui possèdent leurs biens immobiliers et ceux qui louent leur résidence principale. Au risque de tout perdre…»

Le pari de Sánchez

Un homme espère tirer profit de cette guerre déclarée contre Airbnb, alors même qu’elle l’a conduit, le 5 octobre, à convoquer des législatives anticipées. Le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez, au pouvoir depuis 2018 à la tête de gouvernements fragiles de coalition avec la gauche radicale et une partie des indépendantistes basques et catalans, a revêtu pendant toute la campagne électorale son tee-shirt rouge aux couleurs du PSOE.

Sa meilleure arme, disent ses partisans, est le contenu des deux décrets-lois qu’il a proposés en vain au Congrès des députés le 2 octobre, à la suite de l’affaire Maricarmen Abascal: protection des locataires, suspension des expulsions locatives jusqu’au 31 décembre 2030 pour les ménages vulnérables, plafonnement à 2% de la hausse annuelle des loyers jusqu’à fin 2027, avantages fiscaux pour les petits propriétaires pratiquant des loyers abordables, restrictions à l’acquisition de logements par les fonds d’investissement spéculatifs, instauration d’une TVA de 10% sur les locations touristiques… Le refus de la droite de soutenir ces deux textes lui a donné le prétexte pour aller aux urnes avant l’été 2027, terme de la législature issue du scrutin de 2023.

Mettre la droite dos au mur

«Sánchez a voulu mettre la droite dos au mur. C’est un coup de poker», argumente Pedro, l’avocat. Il se dirige vers les ordinateurs mis à la disposition des membres par son club, où une grande banque espagnole termine, dans la grande salle de bal, son assemblée générale annuelle : «Cette guerre Airbnb menace l’Europe entière. Regardez ce qui se passe à Paris, à Rome, à Londres… Nos élections vont être déterminantes pour la plateforme et son avenir sur le continent.»

Le suspense du scrutin de dimanche, qui vise à renouveler les 350 sièges de députés et 208 des 266 sièges de sénateurs, tient à l’accueil que vont réserver les classes populaires et moyennes espagnoles au Parti populaire (droite) et à son allié Vox (extrême droite). Pendant des mois, ces deux formations ont profité de la colère des Espagnols envers les migrants, attisée par la régularisation de 500'000 migrants en situation irrégulière par le gouvernement Sánchez en janvier 2026.

A la fin du mois de juillet, l’assaut de dizaines de milliers de jeunes Marocains sur l’enclave espagnole de Ceuta, de l’autre côté de la Méditerranée, a propulsé le PP et Vox au sommet, au point que ces deux formations sont désormais d’accord pour gouverner le pays ensemble, comme elles le font dans quatre des dix-sept régions espagnoles: l’Andalousie, l’Aragon, la Castille-et-León et l’Estrémadure.

Propriétaires et locataires

Leur succès électoral national semblait donc acquis, et les sondages continuent de les donner vainqueurs, avec environ 190 sièges contre 116 au PSOE de Sánchez. Sauf que la crise du logement a tout brouillé.

Notre trio du Real Casino de Madrid le reconnaît: «Si vous n’êtes pas déjà propriétaires, allez-vous faire confiance à la droite, qui promet de construire un million d’appartements en quatre ans et d’accélérer la délivrance des permis de construire dans un pays où la spéculation immobilière et la corruption sont des sujets de longue date? interroge notre avocat. La guerre Airbnb fait bouger les lignes politiques.»

Cette «guerre» politique ne concerne bien sûr pas seulement les locations saisonnières sur la plateforme ou ses équivalents. Elle porte sur deux sujets: le pouvoir d’achat et le logement, dans un pays où la croissance économique réelle (2,5% cette année) accroît les inégalités et n’empêche pas la paupérisation des travailleurs.

Je retrouve Miguel Cardoso à la Casa del Libro, la grande librairie de Madrid, sur la Gran Vía, où il donne une conférence. Il est économiste en chef de BBVA, une grande banque espagnole. Face à lui, de nombreux étudiants qui, avant son arrivée, m’ont avant tout parlé de la crise du logement.

Dépenses croissantes pour le logement

«La guerre Airbnb reflète une réalité: une bonne partie des classes moyennes subit un appauvrissement relatif, notamment en raison de la stagnation des salaires réels et du poids croissant des loyers qui ont flambé», reconnaît-il. Juste à côté, dans le rayon des livres économiques, un rapport sur l’augmentation de la pauvreté, publié en septembre 2026, est au premier plan.

Je le feuillette. 1,95 million d’Espagnols (sur une population de 49 millions) ont basculé depuis 2019 sous le seuil de pauvreté à cause des dépenses croissantes de logement. Selon cette étude, 44% du salaire moyen sont dépensés pour se loger à Palma de Majorque, 41% à Málaga, 39% à Madrid et à Valence, 34% à Barcelone. Un séisme.

Conséquence: peu de responsables politiques se risquent à défendre Airbnb et ses émules, à l’exception de certains élus locaux et régionaux, dont les territoires tirent une part importante de leurs revenus du tourisme. C’est le cas de la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid.

Elle accepte de nous accorder quelques mots en marge de l’installation, sur la Puerta del Sol, du traditionnel sapin illuminé de Noël. Une foule de visiteurs étrangers l’entoure. Le cœur touristique de la capitale bat déjà son plein hivernal. «Le mot-clé, c’est la liberté, explique-t-elle. Les socialistes répondent à tout par des normes et des règles qui vont encore plus nous appauvrir. Pedro Sánchez est au pouvoir depuis huit ans! Cette défaite face aux plateformes de location est la sienne, pas la nôtre. Pourquoi croire qu’il va renverser la table? Il s’est très bien accommodé d’Airbnb jusque-là.»

La riposte d’Airbnb

Conscients de l’enjeu, les dirigeants d’Airbnb ont riposté. Ils contestent le lien entre la crise du logement et les locations touristiques. La plateforme défend même l’idée de réglementations différenciées entre les centres-villes et les quartiers résidentiels.

Elle affirme, sur son site, que seulement 0,5% du parc immobilier espagnol serait exclusivement consacré à la location touristique et que le pays compterait trente fois plus de logements vacants que de logements exclusivement touristiques. Elle met en avant les 400'000 emplois générés par ce secteur dans une Espagne ensoleillée qui attire toujours plus de touristes.

La guerre Airbnb va-t-elle secouer les urnes dimanche? «En réalité, personne n’a la solution aujourd’hui. Nous avons tous, nous, Espagnols, de droite et de gauche, une part de responsabilité dans la transformation de notre pays en parc d’attractions géant», écrivait récemment, dans une chronique parue dans «La Vanguardia» de Barcelone, l’universitaire Josep Burgaya, historien et spécialiste du tourisme de masse. Comme si le destin de l’Espagne se décidait autant dans les urnes qu’à coups de clics.

Prochain épisode de notre série «Un vote, deux Espagne» :

A Madrid et à Tolède, dans les soutes anti-migrants de Vox.