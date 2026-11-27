Le parti d'extrême droite espagnol semble assuré d'entrer au gouvernement si le parti populaire (droite) remporte les législatives anticipées de ce dimanche 29 novembre. Ses obsessions: les migrants, les indépendantistes et l'Union européenne.

En bref À cinq jours des élections législatives espagnoles du 29 novembre 2026, le parti Vox, dirigé par Santiago Abascal, se distingue par une campagne centrée sur l'immigration, le pouvoir d'achat et une forte présence sur le terrain et les réseaux sociaux. Le dernier sondage Sondaxe du 15 novembre crédite Vox de 18,2 % des intentions de vote, contre 12,4 % en 2023

A Madrid et à Tolède, nous avons rencontré ses militants, convaincus que leur parti accédera au pouvoir à l'issue des législatives.

Selon le sondage Sondaxe, le Parti populaire et Vox pourraient atteindre ensemble 195 sièges, dépassant la majorité absolue de 176 sièges. Cette configuration ferait de Vox un acteur clé dans la formation d'une éventuelle coalition gouvernementale avec le PP

Richard Werly Journaliste Blick

Ces trois lettres seront peut-être, lundi prochain, à la «une» de la presse internationale. S'il confirme sa progression continue dans les sondages par un succès dans les urnes aux législatives anticipées du 29 novembre en Espagne, Vox sera le parti européen du moment.

La «voix», lancée en 2013 et incarnée par son charismatique leader, le Basque Santiago Abascal (50 ans), pourrait rafler 18% des voix et 60 sièges de députés sur les 350 en lice. Ce qui en ferait un allié incontournable pour le Partido Popular (droite) afin de déloger du pouvoir le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez, en place depuis 2018.

Nostalgie de la guerre civile

«Vox est la nouvelle Espagne», prédit Daniel Arias, son responsable local, au pied de l'Alcázar de Tolède, la célèbre forteresse dont les troupes du général Franco levèrent le siège en septembre 1936, lors d'une des plus célèbres batailles de la guerre civile. «Notre force, c'est d'avoir été les premiers à mettre l'accent sur les trois problèmes actuels du pays: les migrants, les indépendantismes et notre dépendance beaucoup trop grande envers l'Union européenne.»

Choisir Tolède pour raconter Vox, c'est replonger dans l'histoire contemporaine douloureuse de la guerre civile espagnole, mais aussi dans la mythologie ibérique. La capitale de la communauté autonome de Castille-La Manche est la ville de Don Quichotte, le héros littéraire de Cervantès dont la silhouette est dans tous les magasins de souvenirs de la cité touristique, juchée sur une colline cernée de remparts.

Immigrés sud-américains

Daniel Arias a l'habitude de tracter, presque tous les jours, en contrebas de la cathédrale Sainte-Marie, le siège historique du primat d'Espagne, là où vient de s'ouvrir le marché de Noël.

Il désigne les stands et pointe du doigt ceux qu'il nomme «nuestros sustitutos»: «nos remplaçants». Miguel, le vendeur de churros, est du Guatemala. Ibrahim, Sénégalais, pose par terre un étal de sacs, à l'évidence contrefaits. Maria, Péruvienne, arrange ses cotonnades importées. Le patron local de Vox, longtemps actif dans le syndicat local des commerçants, les connaît tous: «L'économie espagnole doit cesser de produire des jobs pas très bien payés, que l'on fait remplir par des migrants d'abord illégaux, puis régularisés, explique-t-il. C'est un engrenage qui nous tire vers le bas.»

À quelques centaines de mètres, à la préfecture de Castille-La Manche, une conférence de presse s'ouvre, simultanément, sur la tragédie ferroviaire du 28 octobre à Urda, avec des familles de victimes. Le lieu de la catastrophe est à une heure de voiture de Tolède. Daniel Arias désigne l'écran allumé dans une «taberna»: «On nous caricature comme des gueulards d'extrême droite, complète le politicien. Mais est-il normal que les accidents de train se répètent en Espagne? Les gouvernements successifs ont sous-investi dans l'entretien des infrastructures construites avec l'argent de l'Europe. On est prospère en surface. Si vous grattez, vous tombez sur un pays du tiers-monde.»

Coalition avec la droite

La force de Vox, qui gouverne depuis plusieurs années en coalition avec le PP dans quatre régions espagnoles, est de désigner trois boucs émissaires qui permettent à Santiago Abascal et aux orateurs du parti de répondre, peu ou prou, à toutes les questions. La faute aux migrants. La faute à l'Europe. La faute à l'économie, trop inégalitaire. 2,3 millions de Suisses se rendent chaque année en vacances en Espagne.

Le paradis? «Pas du tout! complète notre interlocuteur à Tolède. Que voient-ils, ces touristes? Le soleil, la mer, la belle vie, bref, la façade.» Santiago Abascal, en chemise vert vif (la couleur de Vox), embraye sur ce refrain à chacun de ses meetings. «Ils ne voient pas que ce modèle d'économie touristique fait exploser les prix du logement et entraîne une prolifération de petits jobs faits pour des migrants mal payés.»

Haro, donc, sur ces travailleurs étrangers, et honte au socialiste Pedro Sánchez d'en avoir régularisé près de 500 000 au printemps 2026. A Tolède, les boutiques de souvenirs le long des rues pavées sont en effet souvent tenues par des migrants, la plupart du temps venus d'Amérique latine. Le 20 novembre dernier, pour l'anniversaire de la mort du général Franco, les militants du parti d'extrême droite ont marché aux côtés des phalangistes nostalgiques.

Ils se sont arrêtés, avec leurs drapeaux espagnols et leur nouveau slogan «Hacer España grande otra vez» (Rendre à l’Espagne sa grandeur, en référence au slogan du mouvement MAGA de Donald Trump), devant la boutique de Linda, une Chinoise d'origine, fière d'avoir fait fabriquer dans son pays un jeu d'échecs avec des figurines en plomb inspirées de Don Quichotte.

Partout, du «Made in China»

Celle-ci nous montre les pièces du jeu, peintes à la main, et nous annonce son prix: 2 500 euros! «Ici, à Tolède, on est dans l'ambiguïté totale, argumente-t-elle. Tout est fait pour vanter l'Espagne classique: les épées en vitrine, les armures, les blasons… Mais 90% de ces souvenirs sont fabriqués en Chine. Je connais des commerçants qui votent Vox et qui, chaque année, vont passer leurs commandes à Guangzhou…» Vox a de toute façon un argument massue depuis la fin juillet 2026.

L'assaut donné à l'enclave de Ceuta par des dizaines de milliers de jeunes Marocains a traumatisé le royaume. Le roi Felipe VI, le Premier ministre Pedro Sánchez: tout le monde s'est précipité au secours de ce morceau de terre situé sur la côte marocaine et sous souveraineté espagnole depuis plusieurs siècles. Depuis, la plaie de Ceuta est béante: «C'est une invasion. IN-VA-SION», répète, à chacun de ses meetings, Santiago Abascal, le leader de Vox.

Le parti d'extrême droite, crédité de 18,2% des intentions de vote, a fait de la «remigration» la clé de son programme. Le parti propose notamment de durcir les conditions de séjour, de limiter certaines prestations sociales et de renforcer les expulsions. Vox propose aussi des baisses d'impôts, une réduction des charges des indépendants, des mesures fiscales pour l'acquisition d'un premier logement et une déréglementation économique. Mais sa force est sa base militante, comme à Tolède.

Abascal a fait plus de trente réunions publiques dans le pays. Il s'est focalisé sur les petites et moyennes provinces, où quelques milliers de voix peuvent modifier l'attribution d'un siège. À Tolède, le responsable du parti, Daniel Arias, se moque de son allié conservateur potentiel, le Partido Popular, et de ses slogans «Es el momento» (C'est le moment) et «Confianza» (Confiance). «Il y a un rejet des grands partis. Le PP comme le PSOE ont toujours gouverné. Nous, jamais. C'est donc notre moment.»

Parti pro-israélien

Vox veut surtout montrer aux électeurs de droite espagnols qu'il est le seul parti à les défendre. La formation d'extrême droite soutient à fond Donald Trump, le gouvernement israélien de Netanyahou et la guerre impitoyable de l'État hébreu à Gaza, alors que Pedro Sánchez est l'icône anti-MAGA et antisioniste en Europe. Vox présente notamment Israël comme un allié de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme islamiste, et le parti a promis de batailler pour revenir sur la reconnaissance de l'Etat palestinien par l'Espagne, le 28 mai 2024.

A Tolède, où une communauté juive vécut durant des siècles, sous domination musulmane puis chrétienne, ce discours passe mieux qu'à Madrid. Des élus de Vox ont visité le musée séfarade de la ville et la somptueuse synagogue transformée en église Santa María la Blanca. Leur volonté est de gommer au maximum leur sulfureuse réputation de nostalgiques du franquisme.

Pas de quartier, en revanche, sur le nationalisme espagnol. Les indépendantistes (en perte de vitesse électorale) sont les ennemis politiques de Vox. Alors qu'une année électorale européenne périlleuse démarre avec le scrutin espagnol le 29 novembre (la France, la Pologne, l'Italie suivront…), le score du parti d'extrême droite sera scruté sur tout le continent.

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