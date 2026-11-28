Le Premier ministre socialiste sortant Pedros Sanchez va-t-il, de nouveau, réussir une «remontada» et se maintenir au pouvoir à Madrid, à l'issue des législatives du dimanche 29 novembre? S'il chute, la gauche européenne aura perdu son dernier torero.

La fin de la gauche européenne se joue dimanche à Madrid

La fin de la gauche européenne se joue dimanche à Madrid

En bref Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, espère conserver le pouvoir lors des législatives du 29 novembre. A cinq jours du scrutin, son parti, le PSOE, réduit son écart avec le Parti populaire (PP) dans les sondages, atteignant 29% contre 31,5% pour le PP.

Le système parlementaire espagnol exige des alliances pour gouverner : une majorité absolue nécessite 176 sièges sur 350. Les résultats des partis régionaux, comme les formations catalanes et basques, seront cruciaux.

Les derniers sondages d’El País montrent un écart de 2,5 points entre le PP et le PSOE. Vox, parti d’extrême droite, est crédité de 17,9%, et les formations de gauche hors PSOE totalisent environ 8% d’intentions de vote.

Richard Werly Journaliste Blick

Sonia ne veut pas y croire. Pour cette militante indépendantiste catalane, proche du parti Esquerra Republicana de Catalunya (gauche), Pedro Sánchez peut encore gagner ce dimanche à l'issue des élections législatives anticipées en Espagne.

«Il a toujours réussi à remonter les pentes impossibles, explique cette cadre dans une entreprise d'outillage, qui exporte notamment vers la France et la Suisse. Ceux qui prédisent la victoire de la droite, alliée à l'extrême droite, oublient qu'à la fin, beaucoup d'électeurs vont voter pour des motifs très concrets, comme le logement, les fonds européens, la question de la Palestine. Or Sánchez a un bilan. Il s'est battu.»

Tout peut basculer

Les élections espagnoles de dimanche ouvrent une séquence politique cruciale pour l'Europe. Après ces législatives, à la proportionnelle à un seul tour – chaque parti présente une liste par province –, la France votera pour la présidentielle en avril-mai 2027, puis l'Italie et la Pologne suivront à l'automne.

C'est donc là que tout peut commencer, ou non, à basculer. Si le parti d'extrême droite Vox atteint, comme il l'espère, une soixantaine de députés et intègre un gouvernement de coalition, pour la première fois depuis le retour de la démocratie en 1977, le signal sera ressenti dans toute l'Union européenne, cette communauté qui ouvrit ses bras à l'Espagne et au Portugal, sortis de leurs décennies de dictature.

D'autant qu'une défaite de Pedro Sánchez, surnommé «le miraculé» depuis qu'il tient les rênes du pouvoir en 2018 à la tête de gouvernements fragiles, signifierait une quasi-disparition de la gauche sociale-démocrate européenne. Seuls resteraient en poste, au Conseil européen, la Première ministre socialiste danoise, Mette Frederiksen, et son homologue maltais, Robert Abela.

Une belle campagne

Au bout du téléphone, Sonia la Catalane persiste. «Sánchez a fait une belle campagne. Il a dissous le Congrès des députés lorsque la droite a refusé de voter des décrets-lois pour encadrer les loyers. Il assume sa politique sociale. Il a refusé de céder à Trump sur le budget de la défense. Il est le seul à avoir tenu tête à Netanyahu et à Israël au sujet de la guerre à Gaza.» Soit. Mais les sondages sont en berne depuis des semaines pour le Premier ministre socialiste sortant. Ses alliés gouvernementaux, issus de la gauche radicale (ex-mouvement Podemos), et ses soutiens parlementaires, les indépendantistes catalans et basques, ont perdu du terrain.

Les derniers sondages créditent son parti, le PSOE, de 29,4% des voix, contre 31,5% aux conservateurs dirigés par Alberto Núñez Feijóo. Alors? Dans le métro de Madrid, où les affiches montrent le chef du gouvernement en tee-shirt rouge (la couleur du PS) avec le slogan «La fuerza de la gente» – «La force du peuple» –, plusieurs passants qui acceptent d'être interrogés avouent hésiter. «J'ai peur que le Partido Popular et Vox mettent en place des politiques violentes à la Trump, juge une jeune avocate, pressée de rejoindre son étude. Mais n'oubliez pas que le pouvoir use. Sánchez est usé.»

Défenseur des Palestiniens

Cette usure se constate du côté de la plaza de Lavapiés, dans l'un des quartiers les plus métissés du centre de Madrid. Une équipe de jeunes travailleurs sociaux y déploie, comme chaque soir, devant le Teatro Valle-Inclán, l'une des salles du Centre dramatique national, sa tente pour la soupe populaire. Très vite, une trentaine de personnes cernent les gamelles et les colis de nourriture prêts à être distribués. Juan patiente entre un couple sud-américain et deux jeunes Sénégalais. Il est espagnol. Il va voter dimanche. Il se dit mécanicien, sans revenus fixes.

«Pedro Sánchez n'a pas du tout la même image en Espagne qu'à l'étranger, dit-il. D'accord, il a défendu les Palestiniens. Et après? On y a gagné quoi, nous?» Une escouade de militants du PS passe à proximité pour distribuer des tracts. Tout ce qui figure dessus concerne le pouvoir d'achat et le logement.

Le Premier ministre sortant promet que son futur gouvernement fera payer des impôts aux plateformes de location. «C'est plutôt le rejet de l'extrême droite qui va fonctionner, prédit notre interlocuteur. Sánchez est vu comme le rempart. On n'a pas oublié Franco et ses méthodes, sous la dictature.»

Les jeunes et les femmes

Pedro Sánchez compte sur la mobilisation de la jeunesse et des femmes, inquiètes de la remise en cause du droit à l'avortement. Il compte sur la classe moyenne proeuropéenne, qui sait combien les 20 milliards d'euros du plan post-Covid NextGenerationEU ont bénéficié à l'économie espagnole.

Il compte sur le vote des Espagnols d'origine latino-américaine, dont une partie de la famille a pu bénéficier de la régularisation d'environ 500'000 migrants, entrée en vigueur en avril 2026. Il compte aussi sur les médias, qui rediffusent en boucle ses conférences de presse lors desquelles il s'en prenait à Trump, ce président spectaculairement battu dans les urnes le 3 novembre.

Joaquín Estefanía est éditorialiste au grand quotidien de gauche El País. Il croit à la capacité de «résistance» du chef du gouvernement. «Sánchez a toujours survécu. Il se positionne justement comme celui qui résiste. Il manque d'alliés et de réservoirs de voix, car la gauche radicale a perdu du terrain. Mais il incarne quelque chose, une forme de fierté espagnole.»

Tacticien prêt à tout

Les talons d'Achille du Premier ministre sortant sont connus. En plus de sa réputation de tacticien prêt à toutes les alliances (il avait, en 2023, réussi à continuer de gouverner alors que le PP était arrivé en tête), Pedro Sánchez paie le prix des affaires de corruption qui touchent des membres de son entourage.

Ce qui l'a d'ailleurs conduit à admettre qu'il avait choisi «de mauvaises personnes». Il paie aussi les catastrophes ferroviaires et climatiques à répétition, aggravées à chaque fois par le délabrement des infrastructures publiques. Depuis 2023, aucun nouveau budget n'a été voté, faute de majorité parlementaire. Les dépenses publiques ont juste été reconduites.

Impossible, dans ces conditions, d'avoir des projets d'avenir pour le pays ou de grands travaux, jugés indispensables par beaucoup d'experts. «Sánchez est un torero qui fait du surplace», ironisait ces derniers jours un éditorial du quotidien conservateur El Mundo. La question de son présumé cynisme est aussi souvent posée. Ses détracteurs l'accusent d'avoir courtisé les indépendantistes. Lui répond, factuellement, que ces derniers ont perdu des points dans les sondages et qu'il rendra, à l'issue de son mandat, une Espagne plus solide qu'avant.

La fin de la gauche européenne à Madrid ce dimanche? Le match politique est tout sauf plié pour les conservateurs et leurs alliés de Vox.

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