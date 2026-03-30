Le prince Andrew pourrait bientôt devoir s'incliner devant ses filles, Beatrice et Eugenie. Une situation difficile à accepter pour cet homme de 66 ans, obsédé par le rang et le protocole.

Après Epstein, le prince Andrew face à une nouvelle humiliation?

Après Epstein, le prince Andrew face à une nouvelle humiliation?

Silja Anders

Le prince Andrew pourrait bientôt devoir s'incliner… devant ses propres filles, la princesse Beatrice et la princesse Eugenie. Une perspective sûrement difficile à accepter pour cet homme de 66 ans, qui a toujours accordé une importance capitale au rang et au protocole. Selon l'expert Andrew Lownie, cette situation risque particulièrement de l'agacer. «Je pense que ce qui va l'énerver désormais, c'est de devoir s'incliner devant ses propres filles», écrit-il sur son blog Substack «The Lownie Report».

«Il devra s'incliner devant tout le monde»

Pour le prince Andrew, décrit par ses proches comme obsédé par le rang et l'ordre protocolaire, le choc pourrait être rude. De plus, cette éventualité est loin d'être théorique. L'auteur Robert Hardman l'a également souligné dans le podcast «Palace Confidential» du «Daily Mail»: «Il devra s'incliner devant tout le monde – à condition qu'il se trouve dans la même pièce que le reste de la famille.»

Le scandale Jeffrey Epstein a précipité sa chute

La disgrâce du prince Andrew, qui a perdu son statut royal à la suite de son implication dans l'affaire Jeffrey Epstein, semble désormais irréversible. En 2022, ses titres militaires et ses fonctions officielles lui ont été retirés, la famille royale britannique ne pouvant plus soutenir ses liens avec le financier américain.

Malgré cela, il a continué à utiliser ses anciens titres, un comportement vivement critiqué par les observateurs. De nouvelles photos le montrant aux côtés de Jeffrey Epstein ont encore terni son image.

Un renversement symbolique

Contrairement à leur père, la princesse Beatrice et la princesse Eugenie ont conservé leurs titres royaux. Pour celui qui occupait autrefois une place élevée dans la hiérarchie, l'idée de devoir s'incliner devant ses propres filles représente sans doute une pilule difficile à avaler.

Selon plusieurs experts, ce scénario pourrait bien devenir réalité s'il réapparaît aux côtés de la famille royale. Car les privilèges d'autrefois – titres, fonctions et influence – appartiennent désormais au passé.