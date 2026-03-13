Une photo inédite révèle Jeffrey Epstein aux côtés de l'ex-prince Andrew et Peter Mandelson. Ce cliché, issu de documents judiciaires américains, éclaire leurs liens avec le financier accusé d'abus sexuels, mort en prison en 2019.

Une photo montre pour la première fois Andrew, Mandelson et Epstein

Une photo montre pour la première fois Andrew, Mandelson et Epstein

AFP Agence France-Presse

Le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein attablé avec l'ex prince Andrew et Peter Mandelson, figure historique du parti travailliste britannique: ces trois hommes apparaissent pour la première fois ensemble sur une photo contenue dans les documents publiés par le ministère américain de la Justice. Ce cliché, d'abord révélé par la télévision britannique ITV News, a été diffusé vendredi par plusieurs médias dont l'AFP. Andrew, frère cadet du roi Charles III, et Peter Mandelson sont au coeur du volet britannique de la tentaculaire affaire Epstein, en raison de leurs liens avec le financier, mort en prison en 2019.

Sur la photo, Andrew et Peter Mandelson, tous deux en peignoir, sont autour d'une table en bois, à l'extérieur, avec Jeffrey Epstein, qui porte un tee-shirt noir et un pantalon clair. Selon ITV, elle a été prise à Martha's Vineyard dans le Massachusetts, dans l'est de Etats-Unis. Elle n'est pas datée, mais selon cette télévision, elle remonterait à 1999 ou 2000. Ce cliché fait partie des millions de documents publiés le 30 janvier par le ministère américain de la Justice.

Soupçonnés d'avoir transmis des infos à Epstein

Depuis, nombre de dirigeants et personnalités du monde entier ont été éclaboussés par la révélation de leurs liens passés avec Jeffrey Epstein, provoquant enquêtes pénales, arrestations et démissions, principalement en Europe. Andrew et Peter Mandelson ont tous les deux été arrêtés et placés en garde à vue en février au Royaume-Uni, soupçonnés d'avoir transmis des informations économiques sensibles à Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson, ancien ministre et commissaire européen, a été ambassadeur à Washington de fin 2024 jusqu'à ce qu'il soit rappelé en septembre 2025. Il est soupçonné de manquements à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions publiques lorsqu'il était ministre au sein du gouvernement de Gordon Brown de 2008 à 2010.

Andrew Mountbatten-Windsor, nom officiel de l'ancien prince désormais privé de ses titres royaux, est soupçonné d'avoir transmis, à l'époque où il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Commerce (2001-2011), des informations liées à ses fonctions à Jeffrey Epstein. Il a par ailleurs été mis en cause par Virginia Giuffre, principale accusatrice d'Epstein, qui a affirmé qu'elle avait été contrainte à avoir des relations sexuelles avec l'ex-prince à partir de 2001 à trois reprises, notamment quand elle avait 17 ans. Celle-ci s'est suicidée en 2025. Andrew nie tout comportement répréhensible.